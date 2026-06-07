البيض البني أم الأبيض؟ الحقائق العلمية حول الفوائد والكمية المثالية يومياً

يناقش المقال الجدل حول الفروق الغذائية بين البيض البني والأبيض، ويوضح أن لون القشرة لا يؤثر على القيمة الغذائية، مع تقديم نصائح حول الكمية المثالية وطرق الطهي الصحية.

يُعتبر ال بيض من أكثر الأطعمة شيوعًا حول العالم، خاصة على موائد الإفطار، ولكن الجدل لا يزال قائماً حول النوع الأكثر فائدة: ال بيض البني أم الأ بيض ؟

يعتقد الكثيرون أن البيض البني يتفوق غذائياً على الأبيض، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى أدلة علمية. في الواقع، لون قشرة البيضة يرتبط فقط بسلالة الدجاجة التي وضعتها، حيث تنتج الدجاجات ذات الريش البني بيضاً بنياً، بينما تنتج الدجاجات ذات الريش الأبيض بيضاً أبيض. ولا تؤثر القشرة على القيمة الغذائية أو كمية البروتين والفيتامينات.

وقد ترسخت فكرة تفوق البيض البني منذ سبعينات القرن الماضي مع تزايد الإقبال على الأغذية الطبيعية، إذ اعتبر كثيرون أن مظهره الريفي يجعله أكثر صحة، إلا أن الدراسات أثبتت أن البيضتين متطابقتان تقريباً من الناحية الغذائية. من الناحية الغذائية، تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 70 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و5 غرامات من الدهون، بالإضافة إلى فيتامينات مثل B12 وD، ومعادن مثل السيلينيوم والزنك. وتوجد معظم العناصر الغذائية في صفار البيض، بما في ذلك الكولين المهم لصحة الدماغ.

أما بياض البيض فهو غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول الضار لدى معظم الأشخاص، بينما تلعب الدهون المشبعة في الأطعمة المصنعة دورًا أكبر. لذا، فإن تناول بيضة أو بيضتين يومياً آمن لمعظم الأفراد ويساهم في بناء العضلات والشعور بالشبع. تختلف طرق طهي البيض في تأثيرها على قيمته الغذائية.

يُعتبر السلق أفضل طريقة للحفاظ على العناصر الغذائية مع تقليل الدهون والسعرات الحرارية. ويمكن قلي البيض باستخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الزبدة الطبيعية، مع تجنب الإفراط في الزيت. كما ينصح خبراء التغذية بتجنب قلي البيض بزيت الزيتون المعالج حرارياً لأنه قد ينتج مركبات ضارة. ويفضل بعض الأشخاص تناول بياض البيض فقط خوفاً من الدهون، ولكن الصفار يحتوي على فوائد مهمة، لذا يُنصح بتناول البيضة الكاملة إلا لمن يعانون مشكلات صحية خاصة بعد استشارة الطبيب.

البيض العضوي أو الذي ينتج من دجاج يربى في المراعي قد يحتوي على مستويات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا-3 وفيتامين D، لكن الخبراء يشددون على أن السعر المرتفع لا يضمن الجودة دائماً، لذا يجب قراءة الملصقات بعناية. باختصار، القيمة الغذائية للبيض تعتمد على طريقة التربية والغذاء وطريقة الطهي، وليس على لون القشرة. الاعتدال هو المفتاح، وتناول بيضة أو اثنتين يومياً ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون مفيداً للصحة دون قلق





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