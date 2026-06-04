البيت الأبيض يثير جدلا حول نظرية الاستبدال العظيم في أوساط اليمين المتطرف الألماني

تتناول المقالة كيف أثار منشور للبيت الأبيض حول 'هجرة الإحلال' حماسة اليمين المتطرف في ألمانيا، مما أعاد إحياء نظرية مؤامرة 'الاستبدال العظيم' التي تتبناها جماعات تفوق العرق الأبيض، وتأثير ذلك على حزب البديل من أجل ألمانيا والجدل حول دستورية 'إعادة الهجرة'.

في الثالث عشر من مايو، نشر البيت الأبيض منشورا على منصة إكس حظي بأكثر من 3.7 مليون مشاهدة، معيدا إثارة الجدل حول نظرية مؤامرة ' الاستبدال العظيم ' التي تروج لها جماعات اليمين المتطرف .

هذا المنشور، الذي صدر بمناسبة مراجعة الاتفاق العالمي المعني بالهجرة المقر من الأمم المتحدة، استخدم مصطلح 'هجرة الإحلال'، مما أثار حماسة كبيرة في أوساط اليمين المتطرف الألماني. فقد سارع سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا إلى تداول التغريدة، معتبرين أنها تأكيد رسمي من حكومة غربية لمخاوفهم بشأن التغيير الديموغرافي. وقد كتبت أليس فايدل الرئيسة المشاركة للحزب: 'هذا بالضبط ما دأب حزب البديل من أجل ألمانيا على التحذير منه منذ سنوات. حديث صريح من واشنطن'.

وتعود جذور نظرية الاستبدال العظيم إلى فكرة أن نخبا غامضة تعمل على استبدال السكان البيض بمهاجرين غير بيض، وهي نظرية مؤامرة عنصرية تتبناها جماعات تفوق العرق الأبيض. وقد أصبح مفهوم 'إعادة الهجرة' الحل السياسي الذي يطرحه اليمين المتطرف لمواجهة هذه المؤامرة المزعومة، وهو يتضمن إعادة المقيمين غير البيض إلى بلدانهم الأصلية، حتى المواطنين من ذوي الخلفيات المهاجرة.

وقد تورط حزب البديل من أجل ألمانيا في فضيحة بعد أن كشف تحقيق استقصائي عن حضور سياسيين من الحزب مؤتمرا في بوتسدام ناقش ترحيل مواطنين ألمان من أصول مهاجرة، وهو ما يعد غير دستوري. وأدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا، واندلع جدل حول تصنيف الحزب على أنه متطرف يميني. وقد ساهم الناشط اليميني المتطرف النمساوي مارتن سيلنر في نشر مفهوم إعادة الهجرة، وحظي بدعم من دونالد ترامب.

وبعد اجتماع في بوتسدام، حظرت ألمانيا دخول سيلنر إلى أراضيها. ويشير الخبير كيليان بولينغ من جامعة توبينغن إلى أن التواصل بين اليمين المتطرف الأوروبي والأمريكي أصبح أسرع بفضل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يسهل انتشار هذه الأفكار. ويضيف بولينغ أن استخدام البيت الأبيض لهذا المصطلح يمنح شرعية لخطاب كان يعتبر متطرفا في ألمانيا، مما يمثل تحديا للقوى الديمقراطية





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