البيت الأبيض يعلن عن حالة دونالد ترامب الصحية: صحة ممتازة وزيادة في الوزن

📆5/30/2026 4:13 AM
📰skynewsarabia
أصدر البيت الأبيض تقريرا صحيا عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد فحص طبي شامل، مشيرا إلى تمتع بصحة ممتازة مع ملاحظة زيادة في الوزن وتوصيات بتعديل نمط الحياة. التقرير يشرح أسباب ظهور كدمات على يديه وتورم كاحلين سابق، كما يأتي في وقت يشهد جدلا متجددا حول صحة الرؤساء السابقين.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع بـ" صحة ممتازة" بعد خضوعه ل فحص طبي شامل في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وفقا لتقرير حالته الصحية.

وأشار التقرير إلى أن وزن الرئيس ترامب (79 عاما) بلغ 108 كيلوغرامات، بزيادة 6 كيلوغرامات عن الفحص الطبي الذي خضع له في أبريل 2025، فيما أوصى الأطباء بمواصلة فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني واتباع إرشادات غذائية وقائية. وقد أعطاه الأطباء إرشادات بشأن نظامه الغذائي ونشاطه البدني وفقدان الوزن، لكنهم خلصوا إلى أن "أداءه المعرفي والبدني ممتاز".

وأوضح التقرير أن الكدمات التي ظهرت على يدي ترامب خلال الأشهر الماضية تعود إلى الاستخدام المنتظم للأسبرين وكثرة المصافحات، فيما أرجع الأطباء تورم الكاحلين الذي ظهر سابقاً إلى إصابته بقصور وريدي مزمن. وجاء نشر نتائج الفحص الطبي وسط تكهنات متزايدة بشأن صحة ترامب مع اقترابه من عامه الثمانين، وفي وقت عاد فيه الجدل حول الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن إلى الواجهة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة

