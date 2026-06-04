البيانات تؤكد أن منصتي "بوكينج هولدينجز" و"إكسبيديا جروب" تديران حجوزات سنوية تزيد عن 1.14 تريليون ريال سعودي

تواصل منصات الحجز الإلكتروني الكبرى تحقيق أرقام قياسية تعكس النمو المستمر في الطلب على السفر والسياحة حول العالم، رغم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف.

تؤكد البيانات أن منصتي " بوكينج هولدينجز " و" إكسبيديا جروب " تديران حجوزات سنوية تتجاوز 1.14 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 3.13 مليارات ريال يومياً، ما يعكس قوة الطلب العالمي على السفر رغم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف.

ويرجع الخبراء هذا النمو إلى التحول الرقمي واعتماد المسافرين للمنصات الإلكترونية رغم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود وتزايد تكاليف السفر في العديد من الوجهات العالمية، تواصل منصات الحجز الإلكتروني الكبرى تحقيق أرقام قياسية تعكس النمو المستمر في الطلب على السفر والسياحة حول العالم.

وتكشف أحدث البيانات أن منصتي "بوكينج هولدينجز" و"إكسبيديا جروب"، أكبر شركتين لحجوزات السفر الإلكترونية في العالم، تديران حجوزات تتجاوز قيمتها مجتمعة وتتصدر "بوكينج هولدينجز" السوق العالمية بحجوزات بلغت نحو 446 مليار ريال سعودي وعند تقسيم هذه الأرقام على مدار العام، يتبين أن المنصتين تسجلان حجوزات تتجاوز 2.180 ريالا كل ثانية وتشير هذه الأرقام إلى أن السفر لا يزال أحد أكثر القطاعات قدرة على الصمود أمام الأزمات، حيث يواصل ملايين المسافرين حول العالم حجز رحلاتهم وإقاماتهم السياحية عبر المنصات الإلكترونية رغم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى خبراء السياحة أن التحول الرقمي لعب دوراً محورياً في هذا النمو، إذ أصبحت منصات الحجز الإلكترونية الخيار الأول للمسافرين بفضل سهولة المقارنة بين الأسعار، وتنوع خيارات الإقامة، وإمكانية الحجز الفوري من أي مكان في العالم.

كما تستفيد هذه المنصات من التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تلعب دوراً متزايداً في تخصيص العروض للمستخدمين، وتحسين تجربة الحجز، وتقديم توصيات أكثر دقة وفق اهتمامات المسافر وميزانيته. ويؤكد مراقبون أن استمرار تسجيل هذه الأرقام الضخمة يعكس حقيقة مهمة في الاقتصاد العالمي، وهي أن السفر لم يعد رفاهية مؤقتة يمكن الاستغناء عنها بسهولة، بل أصبح جزءاً أساسياً من نمط الحياة لدى ملايين الأشخاص حول العالم.

وتشير تقديرات قطاع السفر الإلكتروني إلى أن ملايين السعوديين يعتمدون سنوياً على منصات الحجز الرقمية عند التخطيط لرحلاتهم الداخلية والخارجية، فيما تواصل المملكة تسجيل واحد من أسرع معدلات النمو في سوق السفر الإلكتروني على مستوى المنطقة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بوكينج هولدينجز إكسبيديا جروب سفر إلكتروني حجوزات سياحة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بيع أشهر سترة للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولاربيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار 'سوثبي' في نيويورك.

Read more »

بيع أشهر سترة للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولاربيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار

Read more »

انخفاض خسائر «بترورابغ» إلى 1.14 مليار ريال في الربع الثالثانخفاض خسائر «بترورابغ» إلى 1.14 مليار ريال في الربع الثالث

Read more »

أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثانيأعلن بنك «يو.بي.إس»، أكبر بنك في سويسرا، يوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.

Read more »

أرباح «البنك السعودي الفرنسي» تنخفض 7.8 % خلال الربع الثالثانخفضت أرباح «البنك السعودي الفرنسي» بنسبة 7.8 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 1.14 مليار ريال (303.5 مليون دولار).

Read more »

ضمن خطتها لخفض المديونية... «جبل عمر» السعودية تبيع أرضاً بمكة بـ304 ملايين دولارباعت شركة «جبل عمر» المطورة للمناطق المحيطة بالحرم المكي أرضاً بقيمة 1.14 مليار ريال لشركة «أزهر»، ضمن خطتها لخفض مديونيتها.

Read more »