البيت الأبيض يرد على دعوة باكستان لتمديد مهلة إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بالدعوة الباكستانية لتمديد المهلة الممنوحة لإيران. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الأمريكية لإيران.

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بالدعوة ال باكستان ية للولايات المتحدة لتمديد المهلة الممنوحة ل إيران لمدة أسبوعين. وأكدت ليفيت أنه سيتم الرد على هذه الدعوة. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لصحيفة 'نيويورك تايمز'، وذلك في سياق تعليقها على دعوة رئيس الوزراء ال باكستان ي شهباز شريف . كان شريف قد ناشد الرئيس الأمريكي بتمديد المهلة التي منحتها الولايات المتحدة ل إيران ، وذلك بالتزامن مع دعوة طهران إلى فتح مضيق هرمز خلال الفترة نفسها كبادرة حسن نية.

وقد أشار شريف إلى أن المفاوضات بين الجانبين تشهد تقدمًا ملحوظًا، وأنها قد تفضي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب. هذا التقدم يعطي بارقة أمل في إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. واقترح رئيس الوزراء الباكستاني تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل سلمي وإنهاء التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط. \تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات بشكل كبير. فقد حدد الرئيس ترامب مهلة زمنية لإيران للتوصل إلى اتفاق، تنتهي في الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش). وقد توعد ترامب في وقت سابق بـ 'محو الحضارة الإيرانية' في حال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق. يشير هذا التهديد إلى خطورة الموقف وإلى مدى تعقيد العلاقات بين الطرفين. ومنذ بداية الصراع في 28 فبراير/شباط الماضي، تشهد المنطقة تصعيدًا خطيرًا، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران. وقد أسفرت هذه الحرب عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اغتيال العديد من القادة البارزين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين. وتعتبر هذه الخسائر البشرية المأساوية بمثابة تذكير بمدى تأثير الصراع على حياة المدنيين. وفي المقابل، ترد إيران على هذه الهجمات بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تصفها بالقواعد والمصالح الأمريكية في عدد من الدول العربية. وقد تسببت هذه الهجمات في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بالممتلكات المدنية، وهو ما أثار إدانة واسعة من قبل الدول المستهدفة، مما يزيد من حدة التوتر ويساهم في تفاقم الأزمة. \إن الوضع الحالي يشير إلى أزمة دبلوماسية معقدة تتطلب حلولًا سريعة وفعالة. الدعوة الباكستانية تفتح بابًا للأمل في إمكانية التوصل إلى حل سلمي، ولكن التهديدات الأمريكية تعقد الأمور. تتركز الجهود الدبلوماسية على إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض، ولكن التصعيد العسكري المستمر يهدد بتقويض هذه الجهود. إن استمرار العنف يزيد من معاناة المدنيين ويعرض المنطقة بأكملها لخطر أكبر. تتطلب هذه الأزمة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل دائم ومستدام. يجب على جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. إن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التزامًا حقيقيًا بالسلام والعدالة، والابتعاد عن لغة التهديد والعدوان. إن الوضع الراهن يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للعمل على تهدئة التوتر وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة





