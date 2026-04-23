البنتاغون يعين هونغ كاو وزيرًا للبحرية بالوكالة بعد استقالة فيلان المفاجئة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعيين هونغ كاو وزيرًا للبحرية بالوكالة خلفًا لجون فيلان المستقيل، وسط تقارير عن خلافات مع وزير الدفاع هيغسيث وتغييرات واسعة في القيادة العسكرية الأمريكية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) مساء الأربعاء عن تعيين هونغ كاو وكيل الوزارة كوزير للبحرية بالوكالة، وذلك خلفًا للوزير المستقيل جون فيلان . وقد جاء هذا الإعلان في بيان مقتضب نشره الناطق باسم البنتاغون ، شون بارنيل، على منصة إكس، أكد فيه أن فيلان سيغادر منصبه على الفور دون تقديم أي توضيحات أو أسباب لهذا القرار المفاجئ.

هذا التغيير المفاجئ في قيادة البحرية الأمريكية يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والعالم. وتشير التقارير الإعلامية، وخاصةً ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن إقالة فيلان جاءت نتيجة أشهر من التوتر المتزايد بينه وبين وزير الدفاع بيت هيغسيث. وقد كشفت مصادر أمريكية للصحيفة أن هيغسيث كان يشعر باستياء بالغ من التواصل المباشر الذي كان يجريه فيلان مع الرئيس دونالد ترمب، متجاوزًا بذلك التسلسل القيادي الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، كان هيغسيث يرى أن فيلان يتباطأ في تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مجال بناء السفن، وهو ما اعتبره عائقًا أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحرية الأمريكية. هذا الخلاف العميق بين الوزيرين أدى في النهاية إلى قرار إقالة فيلان.

ومن الجدير بالذكر أن فيلان لم يسبق له الخدمة في الجيش أو تولي أي منصب قيادي مدني في الخدمة العسكرية قبل أن يتم ترشيحه من قبل الرئيس ترمب لهذا المنصب في أواخر عام 2024، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته لهذا الدور الحساس. ويأتي هذا التغيير في قيادة البحرية الأمريكية في سياق أوسع من التغييرات التي تشهدها الإدارة العسكرية الأمريكية منذ عودة الرئيس ترمب إلى منصبه مطلع العام الماضي.

فقد أقالت الإدارة العديد من العسكريين الرفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون في فبراير 2025 دون تقديم أي مبرر واضح، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل. كما شهدت القوات الجوية استقالة رئيس أركانها بعد عامين فقط من توليه منصبه، وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية بعد عام واحد فقط من توليه منصبه.

هذه التغييرات المتلاحقة أثارت قلقًا واسعًا لدى القادة العسكريين ومخاوف بين مسؤولي البنتاغون بشأن تأثيرها على القدرة القتالية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة الأمريكية، خاصةً في ظل الحرب الدائرة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقد أفادت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون لم يكتف بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، بل قام أيضًا بإقالة جنرالين آخرين رفيعي المستوى، مما يعكس حجم التغييرات التي تجري في القيادة العسكرية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى أن الرئيس ترمب يمدد وقف النار بالتوازي مع تعثر مفاوضات إسلام آباد، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد السياسي والأمني في المنطقة





