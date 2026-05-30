البنتاغون يستضيف مباحثات عسكرية مثمرة بين لبنان وإسرائيل في إرساء مسار أمني

专访美国国防部表示在上周五主持了黎巴嫩与以色列军事代表团的会谈，并称其为富有成果的会议，旨在支持由华盛顿主导的两国政治谈判进程。会谈强调了落实特朗普中东和平愿景的重要性，同时承诺支持黎巴嫩主权及领土完整，并反对非国家武装力量的存在。尽管双方已举行三轮谈判，但以色列仍持续违反停火协议，造成平民伤亡和基础设施破坏。

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) مساء السبت أنها استضافت يوم الجمعة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان و إسرائيل وصفتهما بالمثمرة، وذلك في إطار المسار الأمني للمحادثات السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة.

وأضاف البنتاغون في بيان أن وكيل الوزارة لشؤون السياسات إلبريدج كولby رحب بالوفود في مقر البنتاغون غرب واشنطن لإطلاق المسار الأمني الداعم للمفاوضات الجارية بين البلدين. وأكد البيان أن نتائج هذه الجولة والتقدم المحرز فيها سيسهمان مباشرة في توجيه المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية والمقرر استئنافه الأسبوع المقبل.

واعتبر البنتاغون هذه الخطوة جزءاً من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الدائم في الشرق الأوسط، كما أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع السلاح من أي فاعلين غير حكوميين، مع التطلع لاستئناف مباحثات المسار الأمني قريباً. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أبريل المديد حتى بداية يوليو المقبل، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي خروقات يومية أدت إلى سقوط مدنيين بينهم أطفال ومسنون وتدمير منشآت مدنية كالمدارس والمستشفيات و دور العبادة





