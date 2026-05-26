البنك المركزي الكوري الجنوبي قد يبقى ثابتًا على الفائدة وسط ضغوط تضخم وصراع الشرق الأوسط

محللو الاقتصاد يتوقعون بقاء معدل الفائدة في كوريا الجنوبية عند 2.5٪ مع احتمالية إشارة تشدد مستقبلية، بينما تواجه البلاد تراجع واردات النفط وتحديات طاقة ونزاعات إقليمية تؤثر على سياساتها النقدية.

أظهر محللو ال اقتصاد في كوريا الجنوبية توقعات متفائلة بخصوص مسار السياسة النقدية في الأيام القليلة القادمة، حيث من المرجح أن يظل " البنك المركزي الكوري الجنوبي" على معدل الفائدة الحالي عند 2.5٪ خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس.

يأتي هذا التوقع في ظل توقعات سوقية متباينة؛ فبينما يواصل البنك الحفاظ على استقراره النقدي، فإن الضغوط التضخمية المتصاعدة وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط قد تدفعه نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً في المستقبل القريب. في الاجتماع الذي سيترأسه محافظ البنك "تشين هيون هونغ" للمرة الأولى منذ توليه المنصب الشهر الماضي، سيتناول صانعي القرار مسألة التوازن بين الحفاظ على نمو اقتصادي قوي وتجنب تفاقم التضخم.

وقد أظهر استطلاع أجرته وكالة "يونهاب" لستة اقتصاديين أن جميع المشاركين يتوقعون بقاء معدل الفائدة دون تعديل، مشيرين إلى أن عدم اليقين المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط يفرض حذرًا أكبر على صانعي السياسة. ومع ذلك، فإن أغلبية هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن البنك قد يرسل إشارة تشددية غير مباشرة، من خلال التلميح إلى احتمالية رفع الفائدة في المستقبل القريب، في محاولة لتثبيت توقعات الأسواق وتعزيز الثقة في العملة المحلية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا إلى ما دون 1500 وون مقابل الدولار.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية تحديات متعددة على صعيد التجارة والطاقة. فقد انخفضت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بأكثر من 37٪ مقارنة بالعام السابق، نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الصراع المستمر في المنطقة. وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ من مواقفه ضد توغل الطائرات المسيرة، معتبرًا ذلك "حسن حظ وحكمة بالغة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والحد من التهديدات المحتملة.

في ظل هذه الضغوط، سعت كوريا إلى تعزيز إمدادات الطاقة الداخلية عبر تشغيل مفاعل نووي كان متوقفًا، في محاولة لتقليل الاعتماد على واردات النفط المتقلبة. كما احتشدت الجهود الدبلوماسية بين الرئيس الكوري الجنوبي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لمناقشة سلاسل التوريد والمعادن الحرجة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة أزمات الطاقة والتضخم.

على صعيد آخر، تشهد دولاً غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا اضطرابًا في سلوك الأجور الحقيقية نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، نتيجة للغلق المستمر لمضيق هرمز. ففي الولايات المتحدة ارتفع معدل التضخم إلى 3.8٪ في أبريل، بينما نمت الأجور بنسبة 3.6٪ فقط، مسجلةً بذلك أول مرة منذ عامين أن الأسعار تنمو أسرع من الأجور. وبريطانيا، سجلت الأجور نموًا حقيقيًا هائلًا بلغ 0.1٪ فقط في الربع الأخير، في ظل توقعات بارتفاع التضخم وتراجع معدلات التوظيف.

هذه الديناميكيات تبرز التحديات المتشابكة التي تواجه الاقتصادات العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية والطاقة





