البنك الإسلامي للتنمية يقر إستراتيجياته الخمسية الجديدة 2026-2030

أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الإستراتيجيات المؤسسية الخمسية للفترة 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء والتأثير التنموي، وتلبية احتياجات الدول الأعضاء في ظل التغيرات العالمية.

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إقرارها الرسمي للإستراتيجيات المؤسسية الخمسية الجديدة للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2030. هذا الإقرار يمثل خطوة محورية في مسيرة البنك نحو تحقيق رؤيته طويلة الأمد وتحويلها إلى خطط عمل واقعية وملموسة.

الإستراتيجيات الجديدة، التي حظيت بموافقة مجالس الإدارة لكافة المؤسسات التابعة للمجموعة، تشمل البنك الإسلامي للتنمية نفسه، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. هذه الموافقة الشاملة تؤكد على التزام المجموعة بالعمل بتناغم وتكامل لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة. أوضح معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هذه الإستراتيجيات المترابطة ليست مجرد تحديث للخطط السابقة، بل تمثل إطلاق نموذج عمل جديد كليًا للمجموعة.

هذا النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الأداء العام، وتعميق التماسك الداخلي بين المؤسسات التابعة، وزيادة الأثر التنموي للمشاريع والبرامج التي يدعمها البنك. تأتي هذه الإستراتيجيات في وقت يشهد فيه المشهد التنموي العالمي تغيرات سريعة ومتلاحقة، مما يستدعي استجابة مرنة وفعالة من المؤسسات التنموية. لذلك، تركز الإستراتيجيات الجديدة على أربعة محاور رئيسية: الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وفعالية تقديم المساعدات والخدمات، وتعبئة الموارد المالية اللازمة، وبناء شراكات استراتيجية قوية، وتكامل القدرات والموارد المتاحة.

إن اعتماد هذه الإستراتيجيات يمثل لحظة فارقة في مسيرة المجموعة نحو تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية بضبط وتكامل، مع التأكيد على الالتزام الراسخ بتقديم خدمات متميزة للدول الأعضاء بتركيز أكبر واهتمام خاص. تستند الإستراتيجيات الجديدة إلى ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية تضمن فعاليتها وتحقيق أهدافها المنشودة. المبدأ الأول هو “التنفيذ على نطاق واسع”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق المشاريع والبرامج التنموية لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين في الدول الأعضاء.

المبدأ الثاني هو “التنفيذ بامتياز”، والذي يركز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والبرامج، وضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي. أما المبدأ الثالث فهو “التنفيذ كفريق واحد”، والذي يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات التابعة للمجموعة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق أهداف مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار إستراتيجية خاصة بمعهد البنك الإسلامي للتنمية، والتي تؤكد على دور المعهد الحيوي كذراع معرفي واستشاري للمجموعة في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

ستركز إستراتيجية المعهد على تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء، ودمج حلول التمويل الإسلامي المبتكرة في برامج المجموعة. وقد تم تطوير هذه الإستراتيجيات من خلال عملية شاملة ومتكاملة، اعتمدت على التشخيص الإستراتيجي الدقيق، والتقييمات المؤسسية الشاملة، والتحليل المالي المتعمق، والمشاورات الواسعة مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين والفرق الفنية المتخصصة. هذه العملية التشاركية تضمن أن الإستراتيجيات الجديدة تعكس احتياجات وتطلعات الدول الأعضاء، وتستند إلى فهم عميق للتحديات والفرص التي تواجهها





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البنك الإسلامي للتنمية إستراتيجية تنمية تمويل إسلامي اقتصاد الدول الأعضاء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 مليوناً في حفلة واحدة.. شيرين عبد الوهاب «تزلزل» الساحل الشمالي بأجر خيالييبدو أن صيف 2026 لن يمر بهدوء، فبمجرد ذكر اسم شيرين عبدالوهاب، تنقسم منصات التواصل...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 2 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 2 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

محمد بن سلمان.. مهندس التحول السعودي ..يمكن قراءة التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 بوصفه نموذجًا تطبيقيًا متقدمًا...

Read more »

البرلمان الأفريقي: ما الذي تكشفه انتخابات أبريل 2026؟لم تكن انتخابات أبريل (نيسان) 2026 داخل البرلمان الأفريقي مجرد محطة انتخابية عادية، بل شكلت لحظة كاشفة لطبيعة التحديات التي تواجه البناء المؤسساتي الأفريقي في

Read more »

بضعف سعر الغاز الروسي.. الغاز الأذربيجاني يبدأ بالتدفق بانتظام إلى مقدونيا الشماليةصرح دميتري زيكوف السفير الروسي الجديد لدى مقدونيا الشمالية أن هذا البلد بدأ بشراء الغاز الأذربيجاني بانتظام منذ بداية عام 2026، رغم أن سعره يعادل نحو ضعف سعر الغاز الروسي.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 3 مايو 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 3 مايو/ أيار 2026.

Read more »