البنوك المركزية في حالة «حبس الأنفاس» وسط ضبابية اقتصادية عالمية

تواجه البنوك المركزية الكبرى حول العالم تحديات اقتصادية معقدة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مما يدفعها إلى تبني سيناريوهات متعددة واتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.

تواجه البنوك المركزية الكبرى حول العالم حالة من الترقب الشديد مع اجتماعها هذا الأسبوع في ظل حالة من الغموض ال اقتصاد ي غير المسبوق منذ عقود. تتأرجح الأسواق بين آمال التهدئة بشأن التوترات ال إيران ية وفتح مضيق هرمز، وبين مواجهة تحديات اقتصاد ية مزدوجة تتمثل في ال تضخم المستمر الذي يغذيه ارتفاع أسعار الطاقة، والنمو ال اقتصاد ي المهدد بالركود، وهو ما يعرف بـ"الصدمة الركودية ال تضخم ية".

لم تعد أسواق الطاقة تخضع لقواعد العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت تتأثر بشكل كبير بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي ينشرها دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال"، وردود الفعل الإيرانية عليها، مما يخلق حالة من عدم اليقين تجعل التنبؤ بأسعار النفط والغاز أمراً صعباً للغاية. ونتيجة لذلك، تعتمد البنوك المركزية على سيناريوهات متعددة لمواجهة التقلبات المحتملة في الخليج وتأثيرها على أهداف التضخم.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق 3.5% - 3.75% يوم الأربعاء، ولكنه قد يتبنى لهجة متشددة لتجنب تكرار أخطاء عام 2022 عندما اعتبر التضخم "عابراً". مع وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية وارتفاع مخاطر التضخم بسبب صدمة الطاقة، لا يملك البنك المركزي رفاهية إرسال إشارات مطمئنة بشأن التضخم، بل من المتوقع أن يحذر من ضرورة استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول.

وفي منطقة اليورو، يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب "الصدمة الركودية التضخمية" الناجمة عن أزمة النفط، ولكنه يترقب حتى يتضح مدى استدامة الصراع وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع الفائدة. أما في بريطانيا، فقد تراجعت احتمالات رفع الفائدة بشكل وشيك، حيث يرى مسؤولو بنك إنجلترا أن بيانات شهر واحد غير كافية لاتخاذ قرار مصيري. وفي آسيا، تباين أداء الأسهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تعثر المفاوضات مع إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5%، بينما رفع البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50% لمواجهة "تضخم الوقود". تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من كبرى البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية في ظل هذه الظروف العالمية المعقدة.

يواجه بنك إنجلترا تحدياً خاصاً مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث يجد نفسه في موقف صعب بين ضغوط الأسواق وقلق الطاقة





