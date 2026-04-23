البنتاغون يحذر: تطهير مضيق هرمز من الألغام قد يستغرق 6 أشهر بعد حرب محتملة مع إيران

كشف مسؤولون في البنتاغون للمشرعين الأمريكيين عن تقييم استخباراتي يشير إلى أن تطهير مضيق هرمز من الألغام قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أي صراع عسكري مع إيران، مما يثير مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة.

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون ، لمجموعة من المشرعين هذا الأسبوع عن تقييم استخباراتي مُعمّق يشير إلى أن عملية تطهير مضيق هرمز بشكل كامل من الألغام، في حال نشوب صراع عسكري مع إيران ، قد تستغرق فترة زمنية طويلة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الأعمال القتالية.

هذا التقييم، الذي تم تقديمه للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب خلال جلسة سرية عقدت يوم الثلاثاء، يلقي الضوء على التحديات اللوجستية والأمنية الهائلة التي قد تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة في حال اضطرارهم إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية. المصدر المُطلع الذي صرح لشبكة إخبارية، أكد أن الجلسة السرية ركزت بشكل كبير على التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة للحرب، مع التأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة نسبياً يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأتي في أعقاب تقييم داخلي أجرته وكالة استخبارات الدفاع في الشهر الماضي، والذي خلص إلى أن إيران قد تختار إبقاء المضيق مغلقاً لفترة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر في حال اندلاع صراع. هذا السيناريو، الذي يعتبره البعض من أسوأ الاحتمالات، أثار قلقاً كبيراً في واشنطن، حيث يخشى المسؤولون من أن إغلاق مضيق هرمز يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي.

ومع ذلك، أصرّ مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون في وقت سابق على أن هذا التقييم، وخاصة الإطار الزمني الأطول، لم يتم التعامل معه على محمل الجد، واعتبروه أحد السيناريوهات المتطرفة التي لا تعكس بالضرورة الواقع على الأرض. المتحدث باسم البنتاغون، جون بارنيل، انتقد بشدة تسريب معلومات من الجلسة السرية إلى وسائل الإعلام، واصفاً ذلك بأنه صحافة غير نزيهة، مؤكداً أن تقييماً واحداً لا يعني بالضرورة صحته.

وأضاف بارنيل أن إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر أمر مستحيل وغير مقبول على الإطلاق بالنسبة لوزير الدفاع. هذا التصريح يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة، ورفضها لأي محاولة لتقويض الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. التحديات التي تواجه عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام ليست بالهينة، حيث يتطلب ذلك استخدام تقنيات متطورة وموارد كبيرة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الحلفاء في المنطقة.

الألغام البحرية، التي يمكن أن تكون من أنواع مختلفة، تشكل تهديداً خطيراً للسفن التجارية والعسكرية، ويمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة أو غرقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التطهير قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب عمق المياه وتعقيد التضاريس البحرية في المضيق. هذا التقييم الاستخباراتي الجديد يضع الولايات المتحدة أمام خيارات صعبة، حيث يجب عليها أن تستعد لسيناريو محتمل لإغلاق مضيق هرمز، وأن تعمل على تطوير خطط طوارئ لضمان استمرار تدفق النفط والإمدادات الأخرى إلى الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة مع إيران، وأن تتجنب أي تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. الوضع الحالي يتطلب حكمة وروية، وتجنب أي خطوات متهورة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم





