البقوليات والصويا: حلفاء جدد في علاج مرض الانسداد الرئوي

دراسة أمريكية تكشف أن تناول البقوليات ومنتجات الصويا قد يساعد في تخفيف أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن عبر تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الرئة.

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن إدخال أطعمة بسيطة في النظام الغذائي اليومي، مثل البقوليات ومنتجات الصويا ، قد يساعد في تخفيف أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ، وذلك عبر تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الرئة.

أكدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز أن النظام الغذائي ليس عاملاً ثانوياً في إدارة الأمراض التنفسية، بل يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من العلاج. ونُشرت النتائج في دورية «Chronic Obstructive Pulmonary Diseases». مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تنفسي مزمن يصيب الرئتين ويؤدي إلى صعوبة في تدفق الهواء، مما يسبب أعراضاً مثل ضيق التنفس والسعال المزمن وزيادة إفراز المخاط.

يشمل هذا المرض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، وغالباً ما يرتبط بالتدخين أو التعرض طويل الأمد للملوثات. مع مرور الوقت، قد تتفاقم الأعراض وتؤثر بشكل كبير في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. يؤثر المرض على أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة، وهو رابع سبب رئيسي للوفاة عالمياً، على الرغم من إمكانية التخفيف من حدته بالعلاج المناسب وتعديل نمط الحياة.

اعتمدت الدراسة على متابعة مجموعة من المشاركين كانوا جميعاً من المدخنين السابقين، حيث تم تقييم أنظمتهم الغذائية وأعراضهم التنفسية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات لوظائف الرئة وفحوصات سريرية في بداية الدراسة وبعد ثلاثة أشهر وستة أشهر. تم قياس استهلاك مركبات «الإيزوفلافون»، وهي مركبات نباتية توجد بكثرة في البقوليات ومنتجات الصويا، ومقارنته بمستوى الأعراض التنفسية لدى المشاركين. وتشمل البقوليات العدس والفول والحمص والفاصوليا، وهي مصادر مهمة للبروتين والألياف والمعادن.

أما منتجات الصويا فتشمل فول الصويا ومشتقاته مثل التوفو وحليب الصويا، وهي غنية بالعناصر الغذائية. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أعلى من مركبات «الإيزوفلافون» شهدوا انخفاضاً في شدة ضيق التنفس وتراجعاً في السعال المزمن، بالإضافة إلى تحسن القدرة على التخلص من البلغم وتحسن عام في صحة الرئة. كما أظهرت التحليلات انخفاضاً في بعض مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبطة بتفاقم المرض.

ويعزو الباحثون هذه الفوائد إلى الخصائص المضادة للالتهاب لمركبات «الإيزوفلافون»، حيث تساعد في تقليل تهيج الشعب الهوائية وتحسين استجابة الجسم. وأضافوا أن تعديل النظام الغذائي قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لدعم علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة أنه عامل قابل للتغيير. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلاً عن العلاج الطبي، بل وسيلة مساعدة لتحسين جودة الحياة وتخفيف الأعراض.

aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الانسداد الرئوي المزمن البقوليات الصويا الإيزوفلافون صحة الرئة التغذية الالتهاب

United States Latest News, United States Headlines