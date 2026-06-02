أعلن البنتاغون أن معايير الجدارة والكفاءة والأداء ستكون المحدد الوحيد للترقية، نافيا أي اعتبار للهوية الجنسية أو العرقية، وذلك في ظل تقارير عن استبعاد ضباط من ذوي البشرة السوداء.

أعلن البنتاغون أن حقبة الترقيات المبنية على اعتبارات العرق و الجنس قد طويت نهائيا، وذلك ردا على تقارير تتحدث عن إقصاء ضابطات وضباط من ذوي البشرة السوداء من صفوف البحرية الأمريكية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبنتاغون عبر منصة إكس أن معايير الجدارة والكفاءة والأداء ستكون المحدد الوحيد للتوظيف والترقية داخل المؤسسة العسكرية، نافيا أي اعتبار للهوية الجنسية أو العرقية في القرارات الوظيفية. وتفجرت هذه القضية إثر تقارير تشير إلى أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أصدر أوامر بتجميد ترقية عدد من الضابطات وضباط من ذوي البشرة السوداء في البحرية الأمريكية.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن ما يزيد على 60% من كبار الضباط المقالين ينتمون إلى فئتي النساء والأمريكيين السود، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والسياسية. وأكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية جويل فالديز أن الوزارة حظرت رسميا دخول الصحفيين إلى مبنى البنتاغون بعد تصنيفه منشأة معلوماتية سرية مغلقة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة فيلت نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية بأن البنتاغون يعتزم تقديم خطط ملموسة للانسحاب الجزئي لقواته من نظام الدفاع الأوروبي في يونيو خلال مؤتمر الناتو. كما أفادت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس بأن القوات المسلحة الأمريكية قامت بتعطيل سفينة تجارية لمنعها من الوصول إلى أحد الموانئ الإيرانية، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الحصار البحري.

هذه التطورات المتسارعة تعكس تحولاً جذرياً في السياسات العسكرية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة بناءً على معايير الكفاءة والجدارة فقط، متجاهلة التنوع العرقي والجندري الذي كان سمة بارزة في السنوات الأخيرة. وقد أثار هذا التوجه جدلاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق المرأة والأقليات، الذين يرون أنه تراجع عن مكاسب سابقة، بينما يرى مؤيدو القرار أنه يعزز الكفاءة القتالية ويزيل المحسوبية.

وفي الوقت نفسه، فإن القيود المفروضة على الصحفيين ونية الانسحاب الجزئي من أوروبا تشير إلى إعادة تقييم استراتيجية للوجود العسكري الأمريكي عالمياً، مما قد يكون له تداعيات كبيرة على الحلفاء والخصوم على حد سواء. وتبقى الأنظار متجهة إلى البنتاغون لمعرفة تفاصيل الخطط المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتأثير هذه السياسات على معنويات القوات والجاهزية العملياتية. ويبدو أن القرارات الأخيرة تأتي ضمن إطار أوسع لتقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام تساؤلات حول العدالة والشفافية في المؤسسة العسكرية.

وفي ظل هذه الغموض، سيظل الجدل محتدماً بين الفرقاء السياسيين والعسكريين حول أفضل السبل لتحقيق توازن بين الكفاءة والتنوع





