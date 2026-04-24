البنتاغون يدرس خيارات لمعاقبة حلفاء الناتو بسبب إيران

كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية في البنتاغون عن خيارات لمعاقبة دول الناتو التي لم تقدم الدعم الكافي للعمليات الأمريكية في سياق التوترات مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا وإعادة النظر في السيادة على جزر فوكلاند.

كشف مسؤول أمريكي لـ رويترز عن محتوى رسالة بريد إلكتروني داخلية بوزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) تتضمن خيارات محتملة لمعاقبة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) يُعتقد أنها لم تقدم الدعم الكافي للعمليات الأمريكية في سياق التوترات المتصاعدة مع إيران .

تشمل هذه الخيارات إجراءات مثل تعليق عضوية إسبانيا في الحلف وإعادة النظر في موقف الولايات المتحدة من السيادة البريطانية على جزر فوكلاند. الرسالة، التي وصفتها المصادر بأنها تعكس خيبة أمل عميقة من بعض أعضاء الناتو، تفصل خيارات سياسية تهدف إلى إرسال رسالة قوية حول أهمية الالتزام بتوفير حقوق الوصول والتمركز العسكري وعبور الأجواء للقوات الأمريكية. وأشار المسؤول إلى أن هذه الحقوق تعتبر 'الحد الأدنى المطلق' المتوقع من حلفاء الناتو.

وتداولت هذه الخيارات على مستويات رفيعة داخل البنتاغون، مما يشير إلى جدية المناقشات حولها. من بين الخيارات المطروحة، يتضمن تعليق تولي الدول 'صعبة المراس' مناصب مهمة في الحلف، وذلك على خلفية عدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز بعد إغلاقه عقب اندلاع التوترات. وقد أعرب الرئيس ترامب في وقت سابق عن استيائه من عدم تقديم بعض الحلفاء الدعم الكافي، متسائلاً عما إذا كان الانسحاب من الناتو مطروحًا.

ومع ذلك، أكدت الرسالة الإلكترونية أنها لا تشير إلى هذا الاحتمال، ولا تتضمن اقتراحًا بإغلاق القواعد الأمريكية في أوروبا. لكن المسؤول لم يستبعد احتمال سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون في ظل هذه التطورات. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سارة ويلسون، أن الوزارة ستضمن توفير خيارات موثوقة للرئيس لضمان أن يكون الحلفاء أكثر من مجرد 'نمر من ورق'، أي أن يضطلعوا بأدوارهم بفعالية. وتهدف هذه الخيارات إلى 'تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين'، وفقًا للمسؤول.

ولم يتم الكشف عن الآليات التي قد تستخدمها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف. ردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، أن إسبانيا تتعامل مع الوثائق الرسمية والمواقف الحكومية، وليس مع رسائل إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة خيارًا للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأمريكي لما يسمى بـ 'الممتلكات الإمبراطورية' الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند، التي تطالب بها الأرجنتين. وقد خاضت بريطانيا والأرجنتين حربًا قصيرة في عام 1982 حول هذه الجزر.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بريطانيا تحتفظ بالسيادة على جزر فوكلاند. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القلق الأوروبي بشأن تلويح ترامب بالانسحاب من الناتو، خاصة بعد رفض بعض الدول إرسال قوات لفتح مضيق هرمز. ويتحدث الخبراء عن سيناريوهات متعددة قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكي لمعاقبة الحلفاء. وفي هذا السياق، تتحرك أوروبا لتفعيل خطة دفاع ذاتية قد تُحدث تحولًا في معادلة الأمن القاري، من خلال توسيع دور الأوروبيين في مواقع القيادة والتحكم داخل الحلف.

وقد كشف اجتماع بين ترامب والأمين العام للناتو، مارك روته، عن انقسامات عميقة داخل التحالف العسكري.





الناتو البنتاغون إيران جزر فوكلاند الولايات المتحدة إسبانيا السياسة الخارجية الأمن الدولي

