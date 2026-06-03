البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو في 2026، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعات النمو في 2026 ، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة و اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. والبنك الأوروبي يوقع على أن النمو سيتباطأ، هذا العام، في مجموعة من الأسواق النامية، وإن التوقعات بنحو 0.5 نقطة مئوية دون المستوى المتوقع في فبراير الماضي.

وقال البنك إن أكبر تعديلات على توقعاته جاءت في لبنان والعراق، حيث خفض التوقعات ست نقاط مئوية للبنان، و5.1 نقطة مئوية للعراق. وعن الاقتصاد العالمي، قال البنك إن النمو العالمي سيبلغ 3.1 في المائة هذا العام، وهو أقل من التوقعات بنحو 0.5 نقطة مئوية. وذكر البنك أن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستكون أكثر استقرارًا، لكنها ستظل عرضة للضغوط التضخمية. وقال البنك إن التضخم سيرتفع في هذه الاقتصادات، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو.

وصرح البنك بأن التوقعات الاقتصادية في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستكون غير مستقرة، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد. وذكر البنك أن الاقتصادات في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستكون أكثر استقرارًا، لكنها ستظل عرضة للضغوط التضخمية. وقال البنك إن التضخم سيرتفع في هذه الاقتصادات، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو.

وصرح البنك بأن التوقعات الاقتصادية في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستكون غير مستقرة، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد





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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعات النمو 2026 ارتفاع تكاليف الطاقة اضطرابات سلاسل الإمداد

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