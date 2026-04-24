البنتاغون يدرس عقوبات لحلفاء الناتو بسبب حرب إيران

كشف مسؤول أمريكي عن أن وزارة الحرب الأمريكية تدرس خيارات لمعاقبة حلفاء الناتو الذين لم يقدموا الدعم الكافي لعملياتها في حرب إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا وإعادة النظر في قضية جزر فوكلاند.

واشنطن تدرس خيارات لمعاقبة حلفاء الناتو بسبب عدم دعمهم الكامل لعملياتها في حرب إيران ، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين.

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز عن أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تدرس مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تعتبرها واشنطن لم تقدم الدعم الكافي لعملياتها العسكرية خلال حرب إيران. هذه الإجراءات، التي وردت في مذكرة داخلية، تتراوح بين تعليق عضوية إسبانيا في الحلف وإعادة النظر في الموقف الأمريكي من قضية جزر فوكلاند المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين، بالإضافة إلى منع بعض الدول التي وصفتها المذكرة بـ'صعبة المراس' من تولي مناصب قيادية أو مرموقة داخل الحلف.

الخلفية الرئيسية لهذه التحركات تعود إلى حالة الإحباط التي تعتري الإدارة الأمريكية بشأن ما تعتبره 'تردداً أو رفضاً' من قبل بعض الحلفاء في منح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز والتحليق (ABO) الضرورية خلال حرب إيران. هذه الحقوق تعتبر حيوية للعمليات العسكرية الأمريكية، وتتيح لها استخدام الأراضي والمجال الجوي للدول الحليفة لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتقادات حادة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحلفاء الناتو لعدم إرسال قواتهم وأصولهم البحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أغلق أمام حركة الشحن العالمي بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير. ولوح ترمب باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، معتبراً أن حلفاء الناتو لم يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة على الرغم من كل ما قدمته لهم.

المتحدثة باسم البنتاغون، كينجسلي ويلسون، كررت تصريحات ترمب، مؤكدة أن وزارة الحرب ستضمن أن يكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان أن يكون حلفاؤنا أكثر من مجرد نمر من ورق، وأن يقوموا بدورهم المنوط بهم. على الرغم من هذه التهديدات، أكد المسؤول الأمريكي أن المذكرة لا تتضمن أي اقتراح لإغلاق القواعد الأمريكية في أوروبا، لكنه لم يستبعد احتمال سحب بعض القوات الأمريكية من القارة العجوز، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

المذكرة الداخلية تشير إلى أن إدارة ترمب ترى لدى الأوروبيين 'إحساساً بالاستحقاق'، وأن الخيارات السياسية المطروحة تهدف إلى إرسال رسالة قوية لحلفاء الناتو بهدف 'تقليص هذا الشعور'. ويُعتقد أن تعليق عضوية إسبانيا في الحلف قد يكون له تأثير رمزي كبير، على الرغم من أن تأثيره على العمليات العسكرية الأمريكية قد يكون محدوداً. ولم يتم الكشف عن الآلية التي قد تستخدمها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا، كما لم يتم التأكد مما إذا كان لدى الناتو آلية مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة خيار إعادة تقييم الدعم الدبلوماسي الأمريكي لـ'ممتلكات أوروبية إمبراطورية' قائمة منذ زمن طويل، مثل جزر فوكلاند، مما قد يثير توترات جديدة مع بريطانيا. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل حلف الناتو وعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد





