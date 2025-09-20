البرتغال وفرنسا تتقدمان نحو الاعتراف بفلسطين والأمم المتحدة تشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً

تتجه البرتغال وفرنسا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في ظل حراك دبلوماسي دولي متزايد يدعم القضية الفلسطينية، مع التركيز على حماية حل الدولتين ووقف الحرب في غزة.

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان أنها ستعلن رسمياً اعترافها بدولة فلسطين يوم الأحد المقبل، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيباً واسعاً من وزارة الخارجية ال فلسطين ية، التي أصدرت بياناً يوم السبت دعت فيه جميع الدول إلى الانخراط في الاعتراف بدولة فلسطين ، مشددة على أهمية هذا الإجراء في حماية حل الدولتين والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين.

هذه الخطوة تأتي في سياق حراك دبلوماسي مكثف يشهد تصاعداً في وتيرته، ويهدف إلى تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.\في تطور آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح ماكرون عبر تدوينة على منصة إكس أنه بحث مع عباس الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً أن الاعتراف الفرنسي سيأتي ضمن خطة سلام أوسع سيتم طرحها في نيويورك. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نيويورك يوم الاثنين، حيث أشاد الرئيس عباس بالجهود الفرنسية والسعودية المبذولة لحشد الدعم الدولي وتعزيز الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لبناء المؤسسات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والتهديدات بضم الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه الجهود الدبلوماسية تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث تشهد المنطقة توتراً متصاعداً بسبب استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعياته.\هذا الحراك الدبلوماسي المتزايد يأتي في أعقاب قرار تاريخي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي أيد 'إعلان نيويورك' الداعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين. وقد حظي هذا القرار بدعم واسع من 142 دولة، في حين عارضته 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول أعلنت مؤخراً عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وأستراليا وأرمينيا. والجدير بالذكر أنه من بين 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين. على صعيد آخر، تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل بمساندة أمريكية شن حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 65 ألفاً و174 شخصاً وإصابة 166 ألفاً و71 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفشي المجاعة التي أودت بحياة 440 فلسطينياً، من بينهم 147 طفلاً. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الصراع وتفاقمه





