البرهان يعيد تشكيل قيادة الجيش السوداني وسط تكهنات بتغييرات سياسية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارات بتغييرات كبيرة في قيادة الجيش، شملت إعفاء وإعادة تعيين عدد من كبار القادة. هذه التغييرات تثير تساؤلات حول مستقبل السلطة في البلاد واحتمالية تعديلات في هيكل الحكم. التعيينات الجديدة شملت تعيين ياسر العطا رئيساً لهيئة الأركان وتعيينات أخرى في مواقع قيادية مختلفة. التغييرات تأتي في ظل ظروف الحرب المستمرة، وتتزامن مع احتفالات بذكرى أحداث تاريخية هامة في السودان.

شهدت الساحة السودان ية تغييرات كبيرة في قيادة الجيش ، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودان ية، عبد الفتاح البرهان ، قرارات بإعفاء عدد من كبار القادة العسكريين وإعادة تعيينهم في مواقع قيادية أخرى. هذه الخطوات أثارت تكهنات واسعة حول تغييرات وشيكة في أجهزة السلطة الحاكمة التي يقودها الجيش. شملت القرارات إعفاء نائب القائد العام، شمس الدين كباشي، ومساعديه ياسر العطا وإبراهيم جابر. وفي خطوة لاحقة، تم تعيين كباشي وجابر والفريق ميرغني إدريس كمساعدين للقائد العام.

هذه التعديلات تأتي في سياق تعيين الفريق أول ياسر العطا رئيساً لهيئة أركان الجيش، ما يعكس تحولاً في هيكلية القيادة العسكرية. وأوضح البرهان أن الهدف من استحداث وظائف جديدة هو تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز قدرات القوات المسلحة، مؤكداً على أن هذه التغييرات تأتي ضمن إرث عسكري راسخ يهدف إلى ضخ دماء جديدة وتجويد الأداء العسكري. وقد نفى البرهان وجود أي معايير جهوية في عملية التعيين، مؤكداً أن اختيار العطا جاء بناءً على كفاءته الميدانية ودوره في تعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة. وقد وصف العطا هذه التغييرات بأنها إجراءات روتينية سنوية تتماشى مع التراتبية العسكرية، وأعلن عن سعيه لتطوير القوات المشتركة وقوات الإسناد ودمجها في وحدات الجيش. هذه التغييرات، التي تعتبر الأبرز منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تنظر إليها بعض الأطراف على أنها مؤشرات لإعادة تشكيل رأس السلطة، ربما بتعديل أو حل مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد. في هذا الإطار، تم تعيين كباشي مساعداً لشؤون البناء والتخطيط الاستراتيجي، وجابر مساعداً لشؤون العلاقات الدولية والتعاون العسكري، وإدريس مساعداً لشؤون الصناعات العسكرية. يرى ياسر عرمان، من الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري)، أن هذه التغييرات في هيئة الأركان تمثل بداية لتغييرات أخرى قادمة، معرباً عن اعتقاده بأن الجيش يتجه نحو مزيد من الحرب وأن مجلس السيادة قد يلفظ أنفاسه الأخيرة، مما يشير إلى ترتيبات سياسية جديدة. من جهته، يرى اللواء أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات، أن تغيير هيئة أركان الجيش إجراء روتيني يتم كل عامين، ولكنه أشار إلى أن هناك ترتيبات سياسية في الدولة وراء تعيين العطا في رئاسة الأركان، مع إمكانية تعديل في رأس الدولة وحل مجلس السيادة والعودة إلى نظام رئاسة الجمهورية. وأضاف مجذوب أن التغيير في هيئة القيادة لاقى ردود فعل إيجابية واسعة. أما اللواء المتقاعد كمال إسماعيل، فيرى أن التوقيت الحالي غير مناسب لإجراء هذه التغييرات، معتبراً أنها قد تكون نتيجة للفشل في تحقيق نصر عسكري، مما استدعى تغيير القيادة لوضع خطط جديدة. وأشار إسماعيل إلى أن تعيين العطا رئيساً لهيئة الأركان قد يعني عملياً حل مجلس السيادة، نظراً لتعارض الجمع بين وظيفة سياسية وعسكرية. وتشير مصادر مراقبة إلى أن هناك تسريبات حول نية البرهان تغيير شكل الحكم في البلاد والعودة إلى نظام رئاسة الجمهورية، بعد الانتهاء من تسكين كبار القادة العسكريين في مواقعهم الجديدة. يأتي هذا في ظل احتفال السودانيين بذكرى 6 أبريل، الذي يمثل ذكرى الإطاحة بنظامي نميري والبشير، مما يلقي بظلاله على الأحداث الجارية في البلاد وتطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والتحول الديمقراطي





