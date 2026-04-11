البرلمان العراقي ينتخب نزار آميدي رئيساً للجمهورية بعد مخاض سياسي طويل

بعد أشهر من الجمود السياسي، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيساً للجمهورية، منهياً بذلك أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية. الجلسة شهدت خلافات كردية-كردية ومقاطعات سياسية، بينما ينتظر تكليف مرشح لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة.

بعد فترة عصيبة امتدت لخمسة أشهر من الفراغ السياسي في العراق ، والتي أعقبت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تمكن البرلمان العراق ي من إنجاز الخطوة الدستورية الثانية بانتخاب نزار آميدي ، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للجمهورية. الجلسة التي شهدت هذا الانتخاب لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث طغت عليها الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

هذا الخلاف أدى إلى مقاطعة بعض الكتل السياسية البارزة، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون وكتلة حقوق، مما زاد من تعقيد المشهد. في الجولة الثانية من التصويت، والتي جرت بين آميدي ومنافسه مثنى أمين، صوّت 249 نائباً، وأسفرت عن فوز آميدي بـ 227 صوتاً، بينما حصل أمين على 15 صوتاً فقط، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 7. في الجولة الأولى، كان آميدي قد حصل على 208 أصوات، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلوبة وهي ثلثي أعضاء البرلمان. بعد انتخابه، أدى آميدي اليمين الدستورية وأصبح رسمياً رئيساً للجمهورية، وأكد في أول كلمة له بعد أدائه اليمين على رفض أي انتهاك لسيادة العراق، مؤكداً التزامه بمبدأ 'العراق أولاً'.\في كلمته أمام مجلس النواب، أعرب آميدي عن شكره للنواب على الثقة التي منحوها له، ووصف منصبه بأنه أمانة عظيمة. كما شدد على رفضه للاستهدافات التي تطال العراق وأمنه وسيادته، وأكد دعمه لجهود إنهاء الحرب في المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكداً مرة أخرى على العمل وفق مبدأ 'العراق أولاً' لتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي. عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة عانت من تعثر طويل الأمد، وتجاوزت المدد الدستورية المحددة. في 30 آذار/مارس، حددت رئاسة مجلس النواب يوم السبت 11 نيسان/أبريل كموعد لجلسة انتخاب الرئيس، وحثت القادة السياسيين على تحمل مسؤولياتهم والالتزام بالاستحقاقات الدستورية. الخلاف الكردي-الكردي ألقى بظلاله على عملية الانتخاب، وذلك بسبب فشل المحاولات للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول مرشح موحد، حيث قدم كل حزب مرشحه الخاص. جرت العادة بعد عام 2003 أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي، بناءً على عرف سياسي، وكان الاتحاد الوطني الكردستاني هو من يشغل هذا المنصب، مقابل احتفاظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمواقع قيادية في إقليم كردستان، ولكن هذا الترتيب لم يعد يحظى بالإجماع بين القوى الكردية.\البرلمان العراقي كان قد أخفق في عقد جلسة مخصصة لانتخاب الرئيس في الأول من شباط/فبراير الماضي، وكذلك في 27 كانون الثاني/يناير. ينص الدستور العراقي على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعلى الرئيس المنتخب أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان قد أعلن أنه لن يتم المضي قدماً في أي استحقاق دستوري 'قبل حسم مرشح رئاسة الوزراء'، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً. فرهاد أتروشي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أعلن في بيان عدم موافقته على جدول أعمال جلسة 11 نيسان/أبريل، بسبب 'غياب التوافق الوطني والسياسي' حول الاستحقاقات الانتخابية. ووفقاً للمادة 76 (رابعاً) من الدستور، 'يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية'. نزار محمد سعيد آميدي، الرئيس الجديد، سياسي عراقي من مواليد قضاء العمادية في محافظة دهوك، تلقى تعليمه في الموصل، وعمل في السليمانية وبغداد. شغل مناصب حكومية وسياسية متعددة، وشارك في إدارة ملفات تتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في العمل الحكومي والسياسي، حيث شغل مناصب تنفيذية واستشارية في مؤسسات الدولة. تولى منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني من كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقبل ذلك، كان مدير مكتب رئيس الجمهورية في عهود فؤاد معصوم وبرهم صالح، وجزء من عهد عبد اللطيف رشيد. بانتخاب رئيس الجمهورية، اكتمل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية، والآن ينتظر أن يقدم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لتكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. هذه الخطوة من شأنها أن تنهي حالة 'الانسداد السياسي' التي سادت البلاد بعد انتخابات 2025، وتدفع نحو الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من اختيار الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فإن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترشيحه عمق الانقسام داخل الإطار، وسط ترجيحات باللجوء إلى مرشح تسوية في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة. في سياق آخر، تحدد إيران 'خطوطها الحمراء' في إسلام أباد، بينما تعلن القيادة المركزية الأمريكية 'بدء إزالة ألغام هرمز'





