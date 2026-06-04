البرتغال والنمسا تتوجان بأغلبية أصوات انتخابات مجلس الأمن 2027 مع فوز زيمبابوي وترينيداد وتوباغو بالمقعدين القاريين

اختتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت السري لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس الأمن الدولي، حيث فازت البرتغال والنمسا بالمقعدين الأوروبيين، وزيمبابوي وإحدى الدول اللاتينية بالمقاعد القاريين، وجاري تحديد الفائز في آسيا بين الفلبين وقيرغيزستان.

في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة عُقد تصويت سري لاختيار الدول الأعضاء الجدد ل مجلس الأمن الدولي للمرحلة التي تبدأ في يناير 2027. أظهرت النتائج تفوق البرتغال و النمسا في الجولة الأولى حيث حصدت البرتغال 134 صوتاً و النمسا 131 صوتاً، ما مكنهما من شغل المقعدين المخصصين للمنطقة الأوروبية الغربية.

يأتي ذلك ضمن آلية الانتخاب التي تتيح للدول الأعضاء في الجمعية العامة اختيار عشرة دول غير دائمة لتمثيل مناطقهم الجغرافية في مجلس الأمن إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. تمثل هذه الانتخابات خطوة هامة في تعزيز التوازن الإقليمي داخل الهيئة العليا للأمن، وتأتي في وقت تحتاج فيه القارة الأوروبية إلى تمثيل قوي يعكس التحديات الأمنية والاقتصادية المتجددة.

أما على صعيد القارات الأخرى، فحصلت زيمبابوي على مقعد إفريقيا بأكثر عدد من الأصوات، 182 صوتاً، رغم كونها المرشحة الوحيدة من القارة في هذه الدورة الانتخابية. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، انتصرت ترينيداد وتوباغو بمقعدها بألفية صوت واحدة (181 صوتاً) أيضاً دون منافسة. وعلى صعيد آسيا، ستُعقد جولة ثانية من التصويت لتحديد الفائز بالمقعد المخصص للقارة، حيث تتنافس الفلبين وقيرغيزستان على هذا المنصب الحاسم.

تستمر العملية الانتخابية حتى يتم استكمال القائمة النهائية للأعضاء الذين سينضمون إلى مجلس الأمن بجانب الدول الخمسة الحالية الذين يمثلون باكستان، والصومال، واليونان، والدنمارك، وبنما، والذين ستنتهي مدة خدمتهم في عام 2026. من المتوقع أن تُسدل الستار عن الأعضاء الجدد في مجلس الأمن في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، حيث ستنضم البرتغال والنمسا إلى الدول الخمس التي تم اختيارها لهذا العام، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، كولومبيا، والبحرين، الذين يمثلون المجموعة الحالية من الأعضاء غير الدائمين للفترة 2026-2027.

إن هذه التغييرات ستؤثر على ديناميكيات اتخاذ القرار داخل المجلس، خاصةً مع استمرار ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا وعضو مجموعة السبع، في لعب دور ركيزة سياسية وأمنية على الساحة القارية والعالمية. يعكس هذا التحول في التمثيل التعقيد المتزايد للتهديدات الدولية والحاجة إلى مشاركة أوسع ومتنوعة في صياغة السياسات الأمنية العالمية





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