البحرين والكويت وعُمان: استخدام الجنسية كسلاح سياسي في دول الخليج

تستعرض هذه المقالة استخدام الجنسية كسلاح سياسي في دول الخليج، حيث تشهد البحرين والكويت وعُمان حملات لسحب الجنسية من المعارضين، مما يثير مخاوف حول حقوق الإنسان والاستقرار السياسي في المنطقة. يتم تحليل الأسباب والأثار المحتملة لهذه السياسات، بالإضافة إلى ردود الفعل الدولية.

استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين من عام 2011 حتى عام 2013، وشهدت اعتقال المئات ومقتل ما يصل إلى 85 شخصاً بعد حملة قمع وحشية.

كان فيروز، وهو ناشط سياسي سابق، من بين الذين تعرضوا للقمع، حيث قرأ التلفزيون الرسمي أسماء 31 شخصاً، وكان اسمه من بينها. كانت هذه الصدمة كبيرة له، إذ لم يدعو قط إلى إسقاط الحكومة. في نوفمبر 2012، استقال فيروز من البرلمان البحريني احتجاجاً على قتل قوات الأمن للمتظاهرين. بعد أن أصبح عديم الجنسية، تقدم بطلب لجوء في بريطانيا، وحصل على الجنسية البريطانية.

اليوم، يدير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه يخشى أن ما حدث له سيحدث للعديد من البحرينيين. البحرين، مثل باقي دول الخليج، هي دولة ملكية تقمع معظم أشكال المعارضة السياسية، لكنها تختلف عن دول الخليج الأخرى لأن العائلة المالكة سنية، بينما يشكل الشيعة أكثر من 50% من السكان. في أواخر أبريل، أعلنت الحكومة أنها ستراجع جنسية أي شخص غير موالٍ للبلاد. يعتقد فيروز أن البحرين تستخدم الجنسية كسلاح أمني وقمع للمعارضة.

رفض أحد المعارضين الكشف عن هويته، قائلاً إن عائلته تعيش في البحرين، مشيراً إلى اعتقالات لمواطنين يُنظر إليهم على أنهم متعاطفون مع إيران، بغض النظر عن آرائهم الحقيقية. هذه الديناميكيات تؤثر على طيف واسع من المجتمعات، ليس فقط الأقليات الشيعية، بل أيضاً المواطنين السنة من أصول فارسية. في مارس 2024، أطلقت الكويت حملة لسحب الجنسية، وقد فقد أكثر من 70 ألف كويتي جنسيتهم، وقد يصل العدد الحقيقي إلى 300 ألف، بما في ذلك المعالين.

في أبريل 2026، أصدرت الكويت تعديلات جديدة على قانون الجنسية، ما أدى إلى فقدان أكثر من ألفي شخص جنسيتهم. في عُمان، عدّلت قوانين الجنسية في فبراير 2025، حيث يمكن سحب الجنسية العُمانية في حال إساءة لفظية أو جسدية ضد السلطان أو الدولة. يقول نشطاء حقوق الإنسان إن عدم وجود تعريف واضح لتلك الأفعال يسمح للحكومة باستخدام القانون ضد معارضيها. في الإمارات، اتُهمت بسحب إقامات إيرانيين، رغم نفي السلطات ذلك.

في إيران، هدد سياسي بسحب الجنسية من الإيرانيين المغتربين إذا ثبت تعاونهم مع دول معادية. في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة العدل توجيهات جديدة تشدد على فحص الآراء السياسية للمتقدمين للإقامة. ما يجعل من السهل استخدام الجنسية كسلاح هو اعتبارها امتيازاً وليس حقاً، وفق خبراء. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الجنسية حقاً أساسياً، لكن بعد هجمات 11 سبتمبر، بدأ الناس ينظرون إليها على أنها غير دائمة.

يقول توماس ماكجي، خبير المرصد في شؤون الشرق الأوسط، إن الصراع مع إيران فاقم الوضع، حيث أصبح الخيانة ذريعة لسحب الجنسية. يوضح لوك فان دير بارين، الباحث القانوني في معهد الجامعة الأوروبية، أن سياسات الجنسية تتبع أنماطاً إقليمية، حيث تميل الدول إلى تبني مقاربات مشابهة لجيرانها. بينما يرى أمل دي تشيكيرا، المدير المشارك لمعهد الدراسات الدولية، أن البحرين عادت إلى ممارسات سحب الجنسية بعد ضغوط دولية في عام 2013





