البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين.. وبولندا ترفع جهوزيتها الأمنية

تشهد الساحة الدولية تحولات كبيرة، حيث تستعد البرتغال للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تتخذ بولندا إجراءات لتعزيز أمن مجالها الجوي بعد الضربات الروسية على أوكرانيا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على المنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية البرتغال ية مساء الجمعة، أن البرتغال ستعترف رسمياً يوم الأحد المقبل بدولة فلسطين ، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. من بين الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين ية أيضاً بريطانيا وكندا وفرنسا، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حرب ها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى التطور المقلق جداً للنزاع، فضلاً عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت الخارجية البرتغالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر. تنتقد إسرائيل بشدة خطط الاعتراف بدولة فلسطينية، وتعدّ ذلك مكافأة لحماس على هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ولكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث مجاعة، أقنعت حتى بعض حلفاء إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطينية. وفي وقت سابق الجمعة، قال مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضاً الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي من المقرر أن تناقش مسألة حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة. غادر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى مدينة نيويورك، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، الاثنين المقبل، في نيويورك. حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضم الضفة الغربية، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون رداً على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو خط أحمر واضح. سبق مسؤول إسباني رفيع المستوى، الأسبوع الوزاري بنيويورك، بدقّ ناقوس الخطر، بفعل التمادي الإسرائيلي في انتهاك كل القوانين والأعراف بشأن غزة.\من جانب آخر، كشفت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي، بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، وفقاً لوكالة رويترز. وأضافت القيادة العملياتية في منشور على إكس: الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب. وعند الساعة 3:40 بتوقيت غرينيتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريباً في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. والأسبوع الماضي، خرقت 19 مسيرة روسية أجواء بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي ردت مع حلفائها بنشر طائرات ودفاعات جوية لمواجهة التهديد. كما ونفت وزارة الدفاع الروسية أمس، دخول 3 مقاتلات من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني بشكل غير قانوني بعد اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.\على صعيد آخر، واصلت القوات الأوكرانية هجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة. وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها البطيء في شرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك





فلسطين البرتغال بولندا أوكرانيا روسيا حرب الاعتراف بدولة الأمن

