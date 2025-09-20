البرتغال ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة في طريقها للاعتراف بفلسطين

تستعد البرتغال ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة لاتخاذ خطوات للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، مما يثير جدلاً دولياً ويسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

أعلنت البرتغال عن عزمها ال اعتراف رسمياً بدولة فلسطين ، وسيتم الإعلان عن هذا ال اعتراف يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر، وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المتوقع أن تشهد إعلانات مماثلة من دول أخرى. وأكدت وزارة الخارجية البرتغال ية هذا القرار في بيان رسمي، مشيرةً إلى أن هذا ال اعتراف يأتي في سياق دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة للشعب ال فلسطين ي.

\في سياق متصل، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لوكسمبورغ، أكد خلاله الأخير نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل. وعبر رئيس وزراء لوكسمبورغ عن أسفه للمعاناة والعدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. هذه التطورات تعكس تغيراً ملحوظاً في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مع تزايد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة نحو تحقيق حل الدولتين. هذا التحرك الدبلوماسي المكثف يأتي في ظل تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة، بما في ذلك التقارير الأممية حول انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد التوتر. \بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير بريطانية عن خطط رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فور انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن. وتأتي هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية، على الرغم من معارضة الإدارة الأمريكية لها. وقد أرجأ ستارمر الإعلان لتجنب التأثير على المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب. كما أن هناك دولاً غربية أخرى، بما في ذلك فرنسا وأستراليا وكندا، تستعد لاتخاذ الخطوة نفسها خلال قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة معقولة على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، حيث سارعت تل أبيب إلى نفي هذه المزاعم ووصفها بأنها مشوهة وكاذبة. هذا التصعيد في التوتر، إلى جانب التحركات الدبلوماسية، يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حل عادل ودائم.\هذه التطورات مجتمعة تعكس تحولاً هاماً في الرأي العام العالمي والضغط المتزايد على إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة على الأرض. إن اعتراف الدول بدولة فلسطين يمثل خطوة رمزية مهمة، لكنه قد يكون له تأثيرات عملية أيضاً، بما في ذلك تعزيز الشرعية الدولية للفلسطينيين، وتعزيز فرصهم في الحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي، والمساهمة في إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة. ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام لا يزال طويلاً، ويتطلب جهوداً مضنية من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي بأسره





