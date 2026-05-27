البرادعي ينتقد ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل دون الحديث عن حقوق الفلسطينيين

أثار النائب المصري الأسبق محمد البرادعي جدلاً بتعليقه على دعوة ترامب لدول عربية للتطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم، مشيراً إلى تجاهل الاحتلال وحقوق الفلسطينيين.

أثار تعليق نائب الرئيس المصري الأسبق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي ، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دول في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر والبحرين ومصر والأردن وباكستان وتركيا وإيران الانضمام إلى ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" مع إسرائيل، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق البرادعي في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) حيث انتقد بشدة مقاربة ترامب، معتبراً أنها تتجاهل القضايا الجوهرية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشار البرادعي إلى أن ترامب لم يذكر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا أي حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني. وأضاف: "نحن نستحق مثل هذا اللغو بعد أن سلمنا مصيرنا ومستقبلنا لرجل كان واضحاً منذ البداية أنه يفكر فقط من منطلق القوة الغاشمة دون أي فهم أو إدراك لمعنى الحق والسلام والعدالة".

وتأتي تصريحات البرادعي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يُعتقد أن ترامب يسعى إلى ربط هذا الاتفاق بتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل. وقد نقلت مصادر دبلوماسية أن ترامب أثار موضوع الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم "بشكل عابر" خلال اتصالات هاتفية مع قادة دول في الشرق الأوسط يوم السبت، لكنه لم يضع ذلك كشرط للاتفاق مع إيران. ولم يتلقَّ ترامب رداً فورياً من القادة، حيث واصل المتحدثون حديثهم دون التطرق للموضوع.

في المقابل، أكدت بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بعدم التطبيع مع إسرائيل دون وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية. وقال مصدر إقليمي آخر إن بعض الدول قد تكون منفتحة على الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن بشروط تتعلق بوقف العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات إبراهيم، التي تم التوقيع عليها في عام 2020، تشمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وقد لاقت هذه الاتفاقيات ترحيباً أمريكياً وإسرائيلياً، لكنها قوبلت بانتقادات فلسطينية وعربية واسعة. ويعتبر البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، من أبرز الأصوات المطالبة بحقوق الفلسطينيين، وقد سبق أن انتقد سياسات إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

وتأتي مواقفه الأخيرة في سياق دعوته إلى ضرورة التركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كأساس لأي سلام حقيقي في الشرق الأوسط، محذراً من أن تجاهل هذا المطلب الأساسي لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار. ويبدو أن الجدل حول الاتفاقيات الإبراهيمية سيبقى محتدماً في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى توسيع دائرة التطبيع، وهو ما يرفضه الفلسطينيون وحلفاؤهم في العالم العربي





