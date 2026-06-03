إعلان إيراني عن استهداف مركز قيادة مدمرة أمريكية قبالة سواحل عُمان، ونفي أمريكي قاطع، في ظل توترات متجددة في المنطقة بعد هدنة هشة.

أعلنت البحرية ال إيران ية اليوم استهدافها لمركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية كانت تقترب من المياه ال إيران ية في بحر عُمان. وذكر بيان صادر عن البحرية ال إيران ية أن هذا الإجراء جاء كرد على "الأعمال العدوانية وانتهاك لوائح مضيق هرمز ، والأعمال ضد السفن التجارية ال إيران ية من قبل الجيش الأمريكي".

ووفقاً للبيان، فإن البحرية الإيرانية قامت باستهداف مركز القيادة والسيطرة فور اكتشاف المدمرة الأمريكية أثناء اقترابها من waters الإيرانية. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكدت في بيان رسمي أن "إيران تدعي استهداف مدمرة américaine، لكن الأصول العسكرية الأمريكية تواصل العمل بأمان ودون عوائق". وشددت القيادة المركزية على أن القوات البحرية والجوية الأمريكية Forte في المنطقة تؤدي مهامها المعتادة بشكل طبيعي.

يأتي هذا التطور المتوتر في خضم تصاعد إقليمي أوسع. فقد أكد الحرس الثوري الإيراني مؤخراً أن قواته تفرض قواعد جديدة على ما أطلق عليه "العدو" في المنطقة. من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده "مستعدة لخوض الحرب، لكنها لا تسعى لها". هذا التصريح comes في time يتزايد فيه القلق من تحول المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ودول حليفة، إلى نزاع أوسع.

ويتذكر أن المنطقة شهدت مؤخراً wave من الاشتباكات between الولايات المتحدة وإيران. فقد اندلع "الصراع الأمريكي - الإسرائيلي ضد إيران" في 28 فبراير الماضي واستمر لمدة 40 يوماً. وأسفرت Those الاشتباكات عن مقتل العديد من الإيرانيين وتدمير منشآت عسكرية. وبعد فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بوساطة باكستانية في 8 أبريل.

لكن يبدو أن this التفاهم لا يزال هشاً، وتستمر التوترات على الأرض. تعكس هذه الأحداث استمرار حالة العداء بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز والبحر العربي. وتُظهر الادعاءات المتبادلة دقة الموقف العسكري في المنطقة، حيث يسعى كل طرف إلى فرض سيطرته ويسارع منتقدو internal narrative. وتبقى القضية الأساسية هي interpretation لوائح الملاحة الدولية وموانئ المياه الإقليمية، بينما يحاول كل طرف إثبات يده في إطار maximalist سياساته الخارجية





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