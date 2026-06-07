البرازيل تهزم مصر ودياً وأزمة تأشيرات تلاحق إيران قبل كأس العالم 2026

فازت البرازيل على مصر 2-1 في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، بينما تواجه إيران أزمة تأشيرات حيث لم يحصل 15 إدارياً على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، مما أثار احتجاجات من طهران.

استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، شهدت الأيام الماضية حدثين بارزين على صعيد المنتخبات المشاركة. الأول يتعلق بالمباراة الودية التي جمعت البرازيل و مصر في كليفلاند، وانتهت بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف، بينما يتعلق الثاني بأزمة تأشيرات تلاحق المنتخب ال إيران ي قبل أيام من انطلاق البطولة.

في المباراة الودية التي أقيمت على استاد بنك هانتينغتون في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، سجل المنتخب البرازيلي هدفاً مبكراً عن طريق برونو غيمارايش، ثم أضاف إندريك هدفاً ثانياً في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز البرازيل 2-1 على مصر. وجاء هدف مصر الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف الشهير بزيكو، الذي خاض مباراته الدولية الثانية بعد أن سجل هدف الفوز على روسيا في المباراة الودية السابقة.

وقد تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في التصدي لعدة كرات خطيرة، خاصة في الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء الدفاعي لمصر في الشوط الثاني. وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو، ثم تلتقي نيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة. أما على صعيد المنتخب الإيراني، فقد تحول ملف تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة إلى أزمة سياسية جديدة بين واشنطن وطهران.

فبينما حصل اللاعبون والجهاز الفني على تأشيراتهم، بقي 15 عضواً من الوفد الإداري والتنظيمي من دون تأشيرات، مما دفع طهران إلى احتجاج رسمي واتهام واشنطن بالتمييز والتدخل السياسي في الرياضة. ويعسكر المنتخب الإيراني حالياً في مدينة أنطاليا التركية منذ 18 مايو، استعداداً للانتقال إلى تيخوانا المكسيكية مقر إقامته خلال البطولة. وأكد مسؤول أميركي أن التأشيرات اللازمة صدرت للاعبين والطاقم المساند الضروريين، لكنه شدد على أن واشنطن لن تسمح باستغلال النظام لإدخال إرهابيين تحت ذرائع كاذبة.

من جانبه، ندد الاتحاد الإيراني بالقرار ووصفه بالتدخل السياسي، مطالباً الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل لحل الأزمة. هذه الأحداث تعكس التوترات السياسية والرياضية المحيطة بكأس العالم 2026، حيث تسعى الفرق إلى تجهيز نفسها بأفضل صورة، بينما تبرز تحديات لوجستية وسياسية قد تؤثر على سير البطولة. وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الفيفا مع مثل هذه القضايا لضمان مشاركة جميع المنتخبات دون عوائق





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كأس العالم 2026 البرازيل مصر إيران تأشيرات

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