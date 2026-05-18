البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر حصار غزة

تقارير تكشف عن خطط إسرائيلية لمهاجمة أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية ونقل الناشطين إلى سجون عائمة، وسط تحذيرات من تكرار مأساة سفينة مرمرة.

تتصاعد حدة التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع تأكيد تقارير إعلامية عبرية عن استعدادات مكثفة تقوم بها البحرية ال إسرائيل ية لشن عملية عسكرية تستهدف أسطول الصمود العالمي.

هذا الأسطول الذي ينطلق بمهمة إنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، يواجه الآن تهديدات مباشرة بالاعتراض والاستيلاء على سفنه في المياه الدولية. وبحسب ما نقلته صحيفة معاريف العبرية عن مصادر مطلعة، فإن القوات البحرية الإسرائيلية تخطط للتدخل خلال ساعات قليلة لإيقاف القوارب القادمة من تركيا قبل أن تتمكن من الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية.

وما يثير القلق بشكل أكبر هو الكشف عن تجهيز زنزانات احتجاز عائمة تم بناؤها خصيصاً على متن سفن حربية إسرائيلية، حيث سيتم نقل الناشطين والمتضامنين إليها فور اعتقالهم في حال عدم استجابتهم للتحذيرات العسكرية، مما يشير إلى نية مبيتة للتضييق على المشاركين في هذه المبادرة الدولية. في سياق متصل، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لبحث التفاصيل النهائية لعملية الاستيلاء على الأسطول قبل وصوله المفترض إلى سواحل غزة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً قانونية دولية هائلة، حيث يظل مطلوباً أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في أواخر عام 2023. وتعبر إسرائيل عن تخوفها من أن يكون هذا الأسطول أكثر قوة وتحدياً من الأساطيل السابقة، خاصة مع مشاركة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، التي لها تاريخ طويل في تنظيم مثل هذه الرحلات، بما في ذلك تجربة عام 2010 المأساوية عندما هاجمت البحرية الإسرائيلية سفينة مرمرة في المياه الدولية، مما أدى إلى مقتل عشرة متضامنين أتراك وإصابة العشرات، في عملية اعتبرها المجتمع الدولي حينها اعتداءً غير قانوني وصارخاً.

يتألف أسطول الصمود العالمي من 54 قارباً أبحرت من مدينة مرمريس التركية، وعلى متنها مئات الناشطين من أكثر من 70 دولة مختلفة، يجمعهم هدف واحد وهو إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، والتي تشمل مستلزمات أساسية مثل حليب الأطفال والمواد الطبية. وقد أبلغ الناشطون عن رصد تحركات مريبة لسفن وزوارق مجهولة الهوية تحوم حول قواربهم فور دخولهم المياه الدولية، مما يعزز المخاوف من وقوع مواجهة وشيكة.

ولا تعد هذه المحاولة الأولى، فقد تعرض الأسطول في أبريل الماضي لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، حيث استولت القوات الإسرائيلية على 21 قارباً واعتقلت نحو 175 ناشطاً قبل أن تطلق سراح معظمهم لاحقاً، بينما استمر البعض الآخر في رحلتهم رغم التهديدات المستمرة. تأتي هذه الجهود الدولية لكسر الحصار في وقت يعيش فيه نحو مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة ظروفاً معيشية كارثية تفوق القدرة على الاحتمال.

ومع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح، تسببت حرب الإبادة الإسرائيلية في سقوط عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء. ورغم الإعلانات عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار سياسة التجويع وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، مما حول القطاع إلى سجن كبير يفتقر لأدنى مقومات الحياة. إن إصرار المتضامنين من مختلف أنحاء العالم على خوض هذه المخاطرة يعكس حالة الغضب العالمي من الصمت الدولي تجاه المعاناة الإنسانية في غزة.

إن الجذور التاريخية لهذا الصراع تمتد إلى عام 1948، عندما أقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية مهجرة من خلال مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية المسلحة، والتي أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني من ديارهم. ومنذ ذلك الحين، ترفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة كما نصت عليه القرارات الأممية.

ويظل الحصار البحري والبري المفروض على غزة منذ عام 2007 أداة من أدوات العقاب الجماعي، وهو ما يجعل من أسطول الصمود العالمي ليس مجرد حملة إغاثية، بل صرخة سياسية وإنسانية تطالب بإنهاء الظلم ورفع الحصار عن شعب يواجه الموت يومياً





غزة أسطول الصمود إسرائيل حصار غزة حقوق الإنسان

