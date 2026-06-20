البرازيل تحقق الفوز الثالث في كأس العالم 2026 وتؤكد هيمنتها الهجومية

واصل المنتخب البرازيلي كتابة التاريخ في كأس العالم بفوزه على هايتي 3-0، مسجلاً المباراة رقم 41 التي يُحرز فيها ثلاثة أهداف أو أكثر، ليعزز رقماً قياسياً يجعله متبوعًا بألمانيا بفارق خمس مباريات. وتأهل المنتخب الأمريكي للدور الثاني تحت قيادة بوتشيتينو رغم الضغوط السياسية، بينما تزداد الإثارة مع اقتراب بعض المنتخبات من دور الـ32.此外, وزارة الدفاع الإيطالية ترد على تصريحات ترامب.

حقق المنتخب البرازيل ي فوزًا مستحقًا على هايتي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات ب كأس العالم 2026 ، بعد أداء هجومي قوي وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البرازيلي تحقيق أرقامه التاريخية في البطولة، حيث أصبحت هذه المباراة رقم 41 التي يسجل فيها ثلاثة أهداف أو أكثر في لقاء واحد ضمن نهائيات كأس العالم، ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقًا لهذا الإنجاز عبر تاريخ المسابقة. ويتفوق "السيليساو" بفارق خمس مباريات كاملة على أقرب ملاحقيه، المنتخب الألماني، الذي سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في 36 مباراة فقط بالمونديال.

قاد المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المنتخب الأمريكي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، محولًا الضغوط السياسية والإعلامية الكبيرة إلى حافز إيجابي داخل المستطيل الأخضر. تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع انطلاق اليوم 10 من البطولة حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من المجموعات وتمنح بعض المنتخبات فرصة مبكرة للتأهل لدور الـ32.

في تطور آخر، عبر وزير دفاع إيطاليا عن موقفه من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنه لا يتخيل أن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قد تطلب التقاط صورة مع أي شخص حتى تحت التهديد، مما يعكس توترًا دبلوماسيًا خفيفًا بين البلدين في الفترة الأخيرة





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كأس العالم 2026 البرازيل هايتي المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو ألمانيا كرة القدم

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