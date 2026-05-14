البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي وسط تحديات أمنية واقتصادية جسيمة

تفاصيل نيل حكومة علي فالح الزيدي الثقة البرلمانية في العراق، والتحديات التي تواجه التشكيلة الحكومية الجديدة في ظل الضغوط الدولية والأزمات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط.

شهد اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من مايو لعام ألفين وستة وعشرين حدثا سياسيا مفصليا في العاصمة بغداد، حيث منح مجلس النواب العراق ي الثقة بالأغلبية المطلقة للحكومة الجديدة التي يتزعمها علي فالح الزيدي وبرنامجه الحكومي المخطط له للسنوات الأربعة المقبلة.

وقد أدى الزيدي اليمين الدستورية ليتولى قيادة حكومة وصفها المراقبون بأنها غير مكتملة، وذلك نتيجة لتعثر التوافقات السياسية بين الكتل النيابية حول بعض المناصب السيادية والوزارية الحساسة، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية. ورغم أن البرلمان وافق على تعيين أربعة عشر وزيرا في التشكيلة الجديدة، إلا أن حالة من الانقسام ظلت تخيم على بقية الحقائب الوزارية، حيث أكد النائب مقداد الخفاجي أن التصويت شمل أربع عشرة وزارة بينما بقيت تسع وزارات أخرى دون حسم، بل إن ثلاثا منها فشلت في نيل ثقة البرلمان في الجلسة ذاتها، مما يضع الحكومة الجديدة في موقف حرج منذ ساعاتها الأولى، خاصة وأن الزيدي يواجه ضغوطا دولية ومحلية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في غضون ثلاثين يوما.

وفي خطاب مفصل أمام أعضاء مجلس النواب، طرح رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي خارطة طريق تتكون من ثلاثة مسارات استراتيجية تهدف إلى انتشال البلاد من أزماتها المتراكمة. ركز المسار الأول على إصلاح المنظومة الأمنية بشكل جذري، من خلال السعي الجاد لحصر السلاح بيد الدولة فقط، وتعزيز قدرات القوات الأمنية الرسمية، وترسيخ ثقة المواطن العراقي في النظام الديمقراطي.

ويأتي اختيار الزيدي، وهو رجل أعمال ثري في الأربعينيات من عمره، كمرشح للحظة الحرجة، نظراً لامتلاكه استثمارات ضخمة في القطاعات المصرفية وتوريد المواد الغذائية لبرنامج سلة الغذاء الحكومي الذي يعتمد عليه ملايين العراقيين. هذا الخلف التجاري يدفع الزيدي حاليا لإجراء محادثات أولية ومكثفة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأمين قروض عاجلة لتمويل الميزانية العامة، خاصة في ظل النقص الحاد في الإيرادات المالية الناتج عن توقف صادرات النفط، مما يجعل مهمته اقتصادية بالدرجة الأولى تهدف إلى سد العجز المالي وتأمين الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي وسط حالة من الترقب السياسي.

على الصعيد الخارجي، تتقاطع مهمة الزيدي مع ضغوط دولية وإقليمية شديدة التعقيد، حيث تشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذت خطوات تصعيدية شملت تعليق شحنات الدولار الموجهة للعراق وتجميد برامج التعاون الأمني مع الجيش العراقي، وذلك في إطار الضغوط الممارسة على بغداد لتفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي تنشط في البلاد. وفي الوقت الذي يواجه فيه الزيدي هذه التحديات، يعيش العالم حالة من التوتر الشديد نتيجة الصراع الإيراني الإسرائيلي ولعبة شد الأعصاب التي تثير مخاوف من حرب إقليمية شاملة، رغم أن الهجمات المتبادلة ظلت في حدود المتوقع وفق محللين أوروبيين.

كما تبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تواصل قطر جهودها الدبلوماسية لتحقيق هدنة بين حماس وإسرائيل في ظل وضع إنساني كارثي يطال الأطفال الرهائن والمحاصرين. وتكتمل هذه الصورة القاتمة بأجواء الحرب الباردة التي خيمت على مؤتمر ميونيخ للأمن والدفاع في ظل غياب روسيا وتصاعد التوتر بين موسكو والغرب، مما يجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية في وقت يحاول فيه رئيس وزرائه الجديد بناء دولة مستقرة وسط ركام من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتداخلة





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العراق علي فالح الزيدي الحكومة العراقية الأزمة الاقتصادية الضغوط الدولية

United States Latest News, United States Headlines