تتطلع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو إلى تحقيق حلمها باللقب العالمي الأول في كأس العالم 2026، لكنها تواجه مجموعة صعبة تضم كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية، مما يضع考验 للفريق لتجاوز خيبات الأمل السابقة.

تستعد كرة القدم العالمية للنسخة الأكبر على الإطلاق من كأس العالم، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك year 2026 بمشاركة 48 منتخباً، مقارنة بـ32 في النسخة الأخيرة في قطر 2022.

يبدأ المونديال في 11 يونيو في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، ويختتم في 19 يوليو في ملعب ميتلايف قرب نيويورك. في قلب هذه التوقعات، تتطلع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو إلى تحقيق أول لقب عالمي في تاريخها، رغم التحديات التي واجهتها في البطولات الأخيرة. يخوض رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، كأس العالم السادسة في مسيرته، والتي قد تكون الأخيرة، بعد مشاركات سابقة بدأت في 2006 دون أن يتمكن من نيل اللقب.

على الرغم من أنه الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي بـ143 هدفاً، إلا أن أداءه تراجع مؤخراً، حيث لم يسجل أي هدف في آخر تسع مباريات في كأس العالم وكأس أوروبا مجتمعتين،甚至 تم استبداله في مونديال 2022. لكن المدرب الجديد روبرتو مارتينيز أبدى ثقة كبيرة فيه، خاصة بعد أدائه المتميز في دوري الأمم الأوروبية حيث سجل أهدافاً حاسمة.

تمتلك البرتغال مقومات قوية، خاصة في خط الوسط الذي يضم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وفييتينيا وجواو نيفيز، لكن السؤال يبقى حول قدرتها على تحفيز هذه الإمكانيات لتحقيق اللقب، بعد خيبات الأمل في النسخ الأخيرة، بما في ذلك الخروج المبكر في 2022 على يد المغرب. تقع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة alongside الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا. تعتبر كولومبيا، العائدة بعد غياب ثماني سنوات، منافساً خطيراً بفضل مهاجمها لويس دياز، الذي كان مؤثراً مع بايرن ميونيخ، بتسجيله سبعة أهداف في التصفيات.

تحت قيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، حققت كولومبيا Center الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية، وتفوقت على البرازيل والأرجنتين، وحصلت على Center الثاني في كوبا أميركا 2024. ومع ذلك، فإنها تواجه ضغوطاً خاصة بعد حادثة خطف والدي دياز، التي أثرت على اللاعب لكنهما أخرجته أقوى. في المقابل، أوزبكستان تقدم كرة قدم منظمة، بينما الكونغو الديمقراطية تعتمد على القوة البدنية. وبالتالي، تواجه البرتغال اختباراً حقيقياً في مرحلة المجموعات، حيث أن الفوز بالمجموعة ليس مضموناً رغم تفوقها النظري.

بينما تركز البرتغال على التحول من الوصيف إلى البطل، فإن التهديدات المحتملة تأتي من فرق أخرى have built مشاريع طويلة الأمد. كولومبيا، بقيادة دياز، لديها قابلية للوصول إلى أدوار متقدمة، ولكن استقرارها النفسي قد يكون عاملاً مؤثراً. أوزبكستان، رغم أنها ليست مرشحة تقليدياً، يمكن أن تسبب مفاجأة إذا نجحت في تطبيق أسلوب لعبها العملي. الكونغو الديمقراطية، على الرغم من أنها البلد الأقل تصنيفاً، إلا أنها تملك لاعبين محترفين في أوروبا وقد تشكل عائقاً.

في النهاية، يبقى التتويج العالمي حلم البرتغال الذي يتطلب تجاوز مرحلة المجموعات بسلاسة، ثم الأداء القوي في الأدوار الإقصائية. يُذكر أن البرتغال فازت بلقبها الوحيد الكبير في يورو 2016، ووصلت إلى نصف النهائي في 2006، لكن的她 خاضت السنوات الأخيرة خيبات أمل متكررة. إذا نجحت في تجاوز的建议 (نفسي) وتركز في المباريات، فقد تكون 2026 هي الفرصة الذهبية لرونالدو ورفاقه لكتابة التاريخ





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كأس العالم 2026 البرتغال كريستيانو رونالدو كولومبيا لويس دياز

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