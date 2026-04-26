البحرية الأمريكية تعترض شحنة نفط إيرانية بقيمة 380 مليون دولار في المحيط الهندي

أفادت شركة تانكر تراكرز بأن البحرية الأمريكية استولت على شحنة نفط إيرانية في المحيط الهندي، بينما عادت شحنات أخرى إلى إيران بعد اعتراضها. كما أكدت هيئة العمليات البحرية البريطانية استمرار التوتر في الخليج وخليج عمان رغم عدم الإبلاغ عن حوادث.

كشفت شركة تانكر تراكرز عن استيلاء البحرية الأمريكية على شحنة نفط إيران ية جديدة في المحيط الهندي، حيث قدرت قيمة هذه الشحنة بنحو 380 مليون دولار، وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة، بناءً على بيانات الأقمار الصناعية، أن شحنات نفط إيرانية أخرى تقدر قيمتها بنحو مليار دولار عادت إلى إيران بعد اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية. وأشار تقرير لشركة تانكر تراكرز إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار التحديات المستمرة التي تواجهها إيران في تصدير نفطها بسبب العقوبات الدولية، حيث تحرص واشنطن على مراقبة حركة الشحنات النفطية الإيرانية وتقطع الطريق أمام أي محاولات لتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن الوضع في الخليج وخليج عمان لا يشهد أي حوادث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم استمرار التوصيف الأمني بأنه متقلب. وتأتي هذه التحديثات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بسبب التوترات الجيوسياسية والنشاط العسكري المتزايد، حيث تحذر الجهات المعنية من مخاطر التصعيد في المنطقة. كما أكدت الهيئة عدم الإبلاغ عن أي حوادث خلال الفترة الماضية، لكنها أكدت استمرار التحذيرات من حالة التوتر المرتبطة بالنشاط العسكري وتهديدات الملاحة البحرية.

من جانبها، أوضحت شركة تانكر تراكرز أن إيران قامت بتحميل ما يعادل 4.6 مليون برميل من النفط في محطات تصدير الخام، ما يمنحها بضعة أيام إضافية من سعة التخزين في ظل الضغوط المفروضة على قطاعها النفطي. وتأتي هذه الخطوة في محاولة من إيران لتعزيز قدرتها على التخزين والتخفيف من تأثير العقوبات على صادراتها النفطية، حيث تسعى إلى الحفاظ على تدفقات الدخل من هذا القطاع الحيوي.

