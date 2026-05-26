البرازيل تستعيد نيمار وتضع أنشيلوتي في صدارة رحلة كأس العالم 2026

بعد غياب طويل، يعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عودة نيمار إلى منتخب البرازيل مستنداً إلى فلسفة الجماعية، في سعي لتحقيق اللقب السادس لكأس العالم 2026.

بعد غياب دام أربعة وعشرون عاماً عن منصات التتويج، يضع منتخب البرازيل تفاؤله على خبرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وعودة النجم المخضرم نيمار إلى صفوفه، في مسعى لاستعادة أمجاد "السيليساو" وتحقيق اللقب السادس ل كأس العالم 2026 .

يظل المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية بخمس بطولات، يواجه تحديات مختلفة عن تلك التي ميزت حقب أساطيره السابقة. ففي السنوات الأخيرة شهدت "الكاناراو" حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث تعاقب ثلاثة مدربين على قيادة الفريق بعد رحيل تيتي عقب الخروج من ربع نهائي الدورة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن أنشيلوتي نجح في تأهيل البرازيل إلى نهائيات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن الأداء الفني للمنتخب لا يزال يثير التساؤلات، خاصة بعد الهزيمة الودية أمام فرنسا بنتيجة 1-2 في مارس الماضي. أكد المدرب الإيطالي ثقته في مجموعة اللاعبين الحالية، مشيراً إلى أن "الفريق قد لا يكون مثالياً، لكنه مركّز ومتواضع ويضع مصلحة الجهاز فوق كل اعتبار".

وشدد أنشيلوتي على أن فلسفته تعتمد على "الرهان على الجماعية لا على الأفراد"، وأنه لا يجب أن تُوضع كل التوقعات على لاعب واحد. جاءت تصريحاته بعد إعلان القائمة النهائية للبطولة، التي شملت عودة نيمار بعد أكثر من عامين من الغياب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل المنتخب وخارجه. يظل مصيره غير مؤكد في المباريات الودية ضد بنما ومصر، بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى، وأوضح المدرب أن مشاركة نيمار ستحسمها جودة التدريب وملائمة اللاعب للحالة الفنية للفريق.

لقد استقبل الجمهور البرازيلي عودة نيمار بترحيب حار، خاصةً وهو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفاً متجاوزاً رقم بيليه. إلا أن الإعلام لم يتفق على القرار، وتساءل النجم الأسطوري توستاو، الفائز بكأس العالم 1970، في حديثه لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" عن ما إذا كانت "الإيجابيات التي سيجلبها نيمار تفوق السلبيات". وأشار إلى أن نيمار ليس من أبرز المرشحين، لكنه يفرض الاحترام، مستذكراً تجارب منتخبي 1994 و2002 اللذين واجهتا انتقادات مماثلة قبل انتصارهما.

يطمح الجمهور البرازيلي إلى تكرار إنجاز جيل 1994 الذي أنهى صياماً دام أربعة وعشرون عاماً عن الألقاب، عندما تُوِّج الفريق في الولايات المتحدة بعد فوزه على إيطاليا في النهائي، وهو الحدث الذي شارك فيه أنشيلوتي كعضو في الجهاز الفني المساعد للمدرب أريغو ساكي





