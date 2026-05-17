البرتغالي جيسوس: خسارة النصر أمام غامبا أوساكا هي ثمن البداية السيئة

اعترف البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي بأن فريقه دفع ثمن بدايته البطيئة بعدما خسر 0-1 أمام ضيفه غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس السبت.

وسجل غامبا أوساكا هدفا في الشوط الأول عكس سير المباراة ليهزم النصر ويحرز لقب دوري أبطال آسيا 2 في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض. ولم يتمكن متصدر الدوري السعودي للمحترفين من العودة في النتيجة رغم هيمنته، بعدما افتقر للدقة في الأمتار الأخيرة. وقال جيسوس لموقع الاتحاد الآسيوي بعد المباراة:"كنا مستعدين بشكل جيد، لكنهم كانوا سريعين للغاية وباغتونا. خلال أول نصف ساعة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك فرضنا سيطرتنا.

" وأضاف:"حصلوا على فرصة واحدة فقط وسجلوا منها. حاولنا العودة وصنعنا فرصا، لكن للمرة الأولى في نسخة هذا الموسم من البطولة لم نتمكن من التسجيل.

" وأوضح المدرب البرتغالي أن النصر لم يدخر أي جهد في سبيل الفوز باللقب قائلا:"استعددنا جيدا وخاطرنا لأننا أردنا الفوز. كينغسلي كومان و أنجيلو لم يكن جاهزين بالكامل، لكن قررنا المخاطرة بإشراكهما.

" وأكمل:"لم نحقق ما أردناه، لكن لا يزال أمامنا نهائي آخر، وهو لقب الدوري السعودي للمحترفين، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا. لدينا خمسة أيام للتعافي والاستعداد ولا وقت للحزن. يجب أن نعود للعمل مجددا.

" ويتصدر النصر ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي يملك 81 نقطة من 33 مباراة مقابل 83 نقطة للنصر. تصرف غير محمود.. رونالدو يثير ضجة واسعة عقب خسارة النصر السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أثار كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي جدلا واسعا بعد غيابه عن منصة تتويج فريقه بالميدالية الفضية، عقب الخسارة أمام غامبا أوساكا الياباني 0-1 في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

توج غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، عقب فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب"الأول بارك" في الرياض.





