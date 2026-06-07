البرازيل تفوز على مصر 2-1 في ودية الاستعداد لكأس العالم 2026

أظهر المنتخبان براعة وتكتيكاً في المباراة الودية التي أقيمت في كليفلاند، حيث انتهى اللقاء بفوز البرازيل 2-1، ما يضع مصر على أعتاب تصفيات كأس العالم 2026 مع منافسين من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

سجل المنتخب البرازيل ي فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية أقيمت ليلة الأحد على ملعب هانتينغتون في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعداداتهما لنهائي بطولة دولية.

افتتح البرازيليون اللقاء في الدقيقة السابعة عندما استغل لاعب الوسط برونو غيمارايش خطأً من لاعب الأهلي المصري مهند لاشين، فانتقل إلى المرمى ووضع الكرة في الشباك اليسرى بمهارة. ردًّا سريعاً جاء المنتخب المصري على إيقاع المباراة، حيث أظهر المهاجم مصطفى زيكو براعته في النهاية الثالثة عشر عندما استغل تمريرة خاطئة من المدافع البرازيلي ماركينيوس، وسدد الكرة من تحت أقدام الحارس أليسون بيكر لتتعادل النتيجة.

بعد ذلك سيطر المنتخب البرازيلي على معظم فترات اللقاء باستخدام أسلوب الضغط العالي وصناعة فرص متعددة، بينما اعتمد الفراعنة على الهجمات المرتدة التي أظهرت فرصاً محتمَلة، وكان الحارس مصطفى شوبير في صدارة الحدث حيث تصدى لعدة تسديدات خطيرة في الشوط الأول، بما في ذلك تسديدة في الدقيقة 18 من يَسْلِي المتسبب في إصابته واستبداله بدانيلو، بالإضافة إلى صدره لانفراد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 26، وتدخله الحاسم أمام رافينيا في الدقيقة 28. استمر شوبير في تألقه في الدقيقة 38 عندما أبعد تسديدة قوية لإيغور تياغو، كما أنقذ زميله ياسر إبراهيم في الدقيقة 42 من هدف محتمل.

مع بداية الشوط الثاني شهد اللقاء تغييرات تكتيكية من الطرفين؛ فأدخل المدرب حسام حسن ثلاثة لاعبين جدد هم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم بدلًا من هيثم حسن ومحمود حسن تريزيغيه، بينما أجرى البرازيليون ثمانية تبديلات دفعة واحدة لتجديد الطاقة. في الدقيقة الثانية والخمسين استعاد البرازيليون الصدارة عندما استقبل البديل إندريك عرضية من رافينيا وسجل هدفاً مباشرةً داخل الشباك.

اقترب المنتخب المصري من تقليص الفارق في الدقيقة 58 عندما أرسل محمد صلاح كرة ارتطمت بالدفاع تحولت إلى ركنية، ثم حاول أحمد فتوح توجيه عرضية في الدقيقة 64 كادت أن تُربك الحارس البديل البرازيلي لولا تدخله الناجح. في الدقيقة الخامسة والسبعين أجرت مصر مزيداً من التبديلات بإدخال إمام عاشور وإبراهيم عادل وطـارق علـاء وكريم حافظ لاستبدال محمد هاني وأحمد فتوح ومصطفى زيكو ومهند لاشين، ما أعطى الفريق دفعة جديدة للضغط على الخصم في الدقائق الأخيرة.

في الدقائق الأخيرة، ومع اقتراب صافرة النهاية، سعى المنتخب المصري للعودة إلى التعادل بإدخال أحمد مصطفى زيزو وحمزة عبد الكريم بدلاً من مروان عطية وعمر مرموش. ألقى زيزو تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع مرت قرب القائم الأيمن للحارس البرازيلي، لتصبح أبرز فرصة مصر الأخيرة، إلا أن المباراة انتهت بفوز البرازيل 2-1، مسجلاً بذلك خسارته السابعة أمام المنتخب البرازيلي في السبع مواجهات التاريخية التي جمعتهما.

ويتجه الآن المنتخب المصري إلى مرحلة تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيتنافس في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، مبتدئاً مشواره بمباراة ضد بلجيكا في 15 يونيو، ثم مواجهة نيوزيلندا في 22 يونيو، وأخيراً لقاء مع إيران في 27 يونيو لتحديد مقعده في البطولة





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البرازيل مصر مباراة ودية كأس العالم 2026 تصفيات

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