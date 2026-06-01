البرازيل تسحق بنما 6-2 في ودية استعدادية للمونديال

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً كاسحاً على بنما بنتيجة 6-2 في مباراة ودية على ملعب ماراكانا، ضمن استعدادات السيليساو لكأس العالم 2026. سجل أهداف البرازيل فينيسيوس جونيور وكاسيميرو وريان ولوكاس باكيتا وإيغور تياغو ودانيلو، بينما سجل لبنما كارلوس هارفي وهدف عكسي.

اكتسح المنتخب البرازيل ي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره منتخب بنما بنتيجة ساحقة 6-2 في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ضمن استعدادات السيليساو لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

شهدت المباراة أداءً هجومياً مبهراً من البرازيل التي لم تترك مجالاً للمنافس البنمي للعودة في النتيجة، على الرغم من أن بنما سجلت هدفين أحدهما جاء بالخطأ من مدافع برازيلي. افتتح التسجيل في الدقيقة 15 نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تمريرة رائعة من كاسيميرو، ثم أضاف كاسيميرو نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من خارج المنطقة. وفي الدقيقة 34، سجل الشاب ريان الهدف الثالث بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، واصلت البرازيل سيطرتها وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 52. ثم أضاف إيغور تياغو الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 67، واختتم دانيلو المهرجان الهدافي بالهدف السادس في الدقيقة 81. أما عن أهداف بنما، فجاء الأول عبر كارلوس هارفي في الدقيقة 43، بينما جاء الثاني في الدقيقة 78 عندما سدد ماتيوس كونيا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

تعتبر هذه المباراة أول اختبار قوي للمنتخب البرازيلي تحت قيادة أنشيلوتي الذي يسعى لتطبيق فلسفته الهجومية مع الفريق. ومن المتوقع أن يواجه السيليساو تحديات أكبر في المباراة القادمة أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستكون أيضاً ضمن الاستعدادات للمونديال. وقد أشاد المدرب أنشيلوتي بأداء لاعبيه مؤكداً أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن الانسجام بين اللاعبين يتحسن مع كل مباراة. كما أثنى على دور فينيسيوس جونيور الذي يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم.

من جهة أخرى، أعرب مدرب بنما عن خيبة أمله من النتيجة لكنه أكد أن فريقه تعلم الكثير من هذه المواجهة القوية. وتواصل الجماهير البرازيلية التفاؤل بقدرة منتخبها على المنافسة بقوة في المونديال المقبل، خاصة مع وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز. وتشير التوقعات إلى أن البرازيل ستكون أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب السادس، لكنها تحتاج إلى مزيد من التجانس والثبات على الأداء العالي.

من ناحية أخرى، يسعى المنتخب البنمي لتعويض خسارته في المباريات القادمة وتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم





