تسليط الضوء على مسيرة الباحثة فاطمة بنت محمد آل فطيح في دراسة التراث الثقافي غير المادي في نجران، وكيف يبرز هذا التراث كرؤوس عريضة للحفاظ على الهوية الوطنية، مع ربط الأبحاث بأهداف رؤية السعودية 2030.

أكملت الباحثة فاطمة بنت محمد آل فطيح رحلة طموحها الأكاديمي بامتياز، فقد حصلت على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية العلوم الاجتماعية.

جاءت هذه الدرجة نتيجة تحقيقها للعمل العلمي الفذ الذي تناول موضوع التراث الثقافي غير المادي في منطقة نجران، وتحليل تأثيره على تعزيز الهوية الوطنية في الفترة الزمنية التي تمتد من عام 1932 حتى 2024 ميلادي.



لقد سلط سُميّها الأثر الحقيقي للتراث الثقافي على المجتمع المحلي، إذ أظهرت الدراسة أن هذا التراث يشكل مرآة تعكس روح المجتمع وهويته، معبرًا عن العادات والتقاليد والفنون الأدائية والممارسات الاجتماعية التي تتوارث من جيل إلى جيل، وهو ما يدعم عدم ضياع الذاكرة الوطنية ويؤكد حضورها في مسار المستقبل.

وقد أوضح الباحثة أن التراث الثقافي غير المادي لا يقتصر فقط على الجانب التاريخي، بل يمثل ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، واستقبله بالمجتمع السعودي على سكياسة كبيرة معًا مع رؤية المملكة 2030 التي تأتي بنشر ثقافة الموروث من خلال المحافظة عليه وتوثيقه وتفعيله؛ حيث يُعتبر التراث أحد عناصر القوة الناعمة للمملكة، ويسهم في تحفيز التنمية المستدامة.



عرفت الرسالة على نجران كمنطقة سكنها العمق الحضاري والتنوع الثقافي، حيث تتنوع في الممارسات الاجتماعية والفنون الشعبية والعادات التي تزيد من هوية فردية للمدن المحلية وتعزز انتماء الجيل الجديد داخل النسيج الوطني.

ولتحقيق ذلك، اعتمدت الباحثة على منهج علمي متنوع، حيث دمجت بين القراءة التاريخية التحليلية، واستخدام المصادر المكتوبة مع الروايات الشفوية للبحث عن طبيعة التراث غير المادي، وكيف ينتقل بين الأجيال، وما أثره على البُنى الفكرية، والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.



بأثر أعلى، سلطت الدراسة الضوء على أهمية التوثيق الفعال للتراث، مع تقديم استراتيجيات عملية لإحياء هذه الأصول، وإدخالها في مسار التنمية الوطنية.

وفبدًا للثقة، يمكن اعتبار هذه الدراسة إضافة علمية موسعة تُثري الأدبيات المتخصصة في التراث السعودي، وتؤكد على أهمية الموروث الثقافي الداعم لصناعة الانتماء الوطني والتعريف بالهوية الحقة للجيوب الثقافية المختلفة





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التراث الثقافي غير المادي نجران الهوية الوطنية رؤية 2030 الدكتوراه مع مرتبة الشرف

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