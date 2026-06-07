البابا ليو الرابع عشر يقود قداساً تاريخياً في مدريد بحضور أكثر من 1.2 مليون شخص

في زيارة حماسية إلى إسبانيا، حضر أكثر من 1.2 مليون شخص قداس البابا ليو الرابع عشر في ساحة سيبيليس بمدريد، داعياً إلى تجديد الإيمان الكاثوليكي في بلد يشهد انخفاضاً في التدين. انضم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا إلى الحشود، بينما أكد البابا أن الدين ليس متحفاً بل مدرسة للإيمان. شكل القداس ذروة اليوم الثاني من زيارته التي تستمر أسبوعاً وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الكنيسة في أوروبا.

احتشد أكثر من 1.2 مليون شخص في شوارع مدريد يوم الأحد لحضور قداس البابا ليو الرابع عشر الذي دعا فيه إلى تجديد الإيمان الكاثوليكي في إسبانيا .

وانضم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا إلى الحشود في ساحة سيبيليس، حيث لوّح المشاركون بالأعلام الإسبانية والفاتيكانية. دعا البابا الإسبان إلى عدم اعتبار الدين متحفاً للماضي بل مدرسة للإيمان تظل مصدراً للقوة الروحية. جاء هذا القداس كنقطة محورية في اليوم الثاني من زيارة البابا التي تمتد سبعة أيام إلى إسبانيا، المعقل الكاثوليكي التقليدي الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في الممارسات الدينية مؤخراً على غرار معظم أوروبا الغربية. وصل البابا إلى الساحة في سيارته البابوية وجاب شوارع احتشدت بمئات الآلاف من المصلين.

وضعت السلطات خطة لوجستية وأمنية واسعة النطاق لتأمين الحدث. بعد القداس، قاد البابا موكباً دينياً تقليدياً lungo طريق مُزيّن بأزهار القرنكل البيضاء والصفراء، ألوان علم الفاتيكان، بالقرب من غران فيا الشارع التجاري الرئيسي في مدريد. تعكس هذه المشاهد الحماسة الكبيرة لكنها ت occurring في وقت تشهد فيه الكنيسة تراجعاً في التأثير الاجتماعي





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