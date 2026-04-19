البابا يدعو لإسكات الأسلحة في أوكرانيا ويشيد بوقف إطلاق النار بلبنان، وإسبانيا تسعى لإنهاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل

البابا فرنسيس يشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ويدعو إلى السلام في أوكرانيا، بينما تسعى إسبانيا لإنهاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الدولي. وتتصاعد التوترات في جنوب لبنان، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف من تداعياتها الاقتصادية.

أشاد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، واصفاً إياه بأنه «سبب للأمل»، لكنه استنكر تصعيد الحرب في أوكرانيا داعياً إلى «إسكات الأسلحة واتباع مسار الحوار».

جاءت هذه المناشدة البابوية بعد قداس أقيم خارج العاصمة الأنغولية لواندا، شارك فيه نحو مئة ألف شخص، وهو ما يمثل حدثاً مهماً في رحلة البابا فرنسيس إلى أفريقيا.

البابا فرنسيس، الذي يعد أول بابا من الأمريكتين، وجه رسائل قوية إلى أنغولا، حاثاً مواطنيها على محاربة «آفة الفساد» بثقافة العدالة.

خلال عظته في مدينة كيلامبا، التي يمثل فيها مشروع سكني صيني، عبر البابا عن أمله في بناء بلد يتغلب على الانقسامات القديمة، حيث تختفي الكراهية والعنف، وتُعالج آفة الفساد بثقافة جديدة من العدالة والمشاركة.

وندد البابا باستغلال ثروات أنغولا المعدنية وسكانها، الذين ما زالوا يعانون من آثار حرب أهلية طاحنة.

في تطور منفصل، اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إسرائيل بالسعي لفرض واقع جديد في لبنان رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله، مندداً بـ «التوسع» الإسرائيلي.

وقد أعلن الجيش اللبناني عن إعادة فتح طريق وجسر في الجنوب كانا قد أُغلقا جراء غارات إسرائيلية، بينما لا تزال هدنة الأيام العشرة بين حزب الله وإسرائيل سارية.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل، متهماً إياها بـ «انتهاك القانون الدولي».

يأتي هذا الإعلان في ظل تدهور العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استيائه من تخفيف العقوبات على النفط الروسي، معتبراً أن كل دولار يُدفع للنفط الروسي يمول الحرب ضد بلاده.

مددت وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً إعفاءً يسمح ببيع النفط الروسي الموجود في عرض البحر، بهدف تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما وصفه زيلينسكي بأنه تحويل مباشر للموارد لضربات جديدة ضد أوكرانيا.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع دولية معقدة تشمل النزاعات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول مستدامة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البابا فرنسيس، وقف إطلاق النار، لبنان، إسرائيل، أو

United States Latest News, United States Headlines