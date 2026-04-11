في الوقت الذي يندد فيه البابا ليو الرابع عشر بدعاة الحرب، تدين السعودية الاعتداءات الإيرانية. تزامناً مع ذلك، تبرز تقارير عن دعم صيني وروسي محتمل لإيران، وكشف عن تدخل شركة تجسس إسرائيلية في قبرص.

في تصريحات قوية، انتقد البابا ليو الرابع عشر بشدة دعاة الحرب و«عرض القوة» خلال صلاة من أجل السلام ، مُركزًا على النزاعات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم. وفي كلمة ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس، دعا البابا إلى نبذ عبادة الذات والمال، ووقف عروض القوة والحرب، مؤكدًا أن القوة الحقيقية تكمن في خدمة الحياة. هذه التصريحات تأتي في سياق عالمي يشهد توترات متزايدة وصراعات مستمرة، مما يجعل دعوة البابا إلى السلام والابتعاد عن العنف ذات أهمية بالغة.

\من جهة أخرى، أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات التي قامت بها إيران ووكلائها على منشآت حيوية في دولة الكويت. هذا الإدانة تعكس قلق المملكة إزاء الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أن الإعلان عن هذه الإدانة يأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة، مما يزيد من أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.\على صعيد آخر، تثير التطورات المتعلقة بالعلاقات بين إيران والدول الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين وروسيا، قلقًا متزايدًا. فقد أشارت تقارير استخباراتية أميركية إلى أن الصين وروسيا قد تكونان قد قدمتا مساعدات ومعلومات إلى إيران، بما في ذلك شحنات من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف. هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي وتأثيره على التوازنات الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، كشفت شركة تجسس إسرائيلية عن مشاركتها في عملية سرية تهدف إلى كشف فساد في قبرص، مما يثير تساؤلات حول دور الشركات الأمنية الخاصة في القضايا السياسية والمالية





