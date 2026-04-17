البابا ليو الرابع عشر يدين "أسياد الحرب" وينتقد إنفاق المليارات على الصراعات

انتقد البابا ليو الرابع عشر بشدة القادة الذين يوجهون المليارات نحو الحروب والصراعات، واصفاً إياهم بـ "أسياد الحرب" الذين يهدرون الموارد على الدمار بدلاً من التنمية، وذلك خلال زيارته للكاميرون. تأتي تصريحاته في ظل خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انتقد البابا ليو الرابع عشر بشدة القادة الذين يغرقون المليارات في سباق التسلح و الحروب ، واصفاً إياهم بـ "أسياد الحرب" الذين يفتقرون إلى الاكتراث بالتدمير والدمار الذي تحدثه نزاعاتهم، مؤكداً أن "العالم يتعرض للخراب على يد حفنة من المتسلطين". جاءت هذه التصريحات الصادمة واللاذعة في مدينة بامندا ب الكاميرون ، خلال اليوم الثاني من زيارة البابا للبلاد، وتزامنت مع تجدد هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في خطابه أمام جمع غفير في واحدة من أكبر المدن في المناطق الناطقة بالإنجليزية بالكاميرون، أشار البابا، وهو أول حبر أعظم أمريكي في تاريخ الفاتيكان، إلى أن "لحظة واحدة كافية لتدمير ما بنته مجتمعات على مدى عقود"، مستدركاً بأن إعادة الإعمار تتطلب وقتاً وموارد لا يمتلكها القادة الذين يفضلون تخصيص الأموال للحروب بدلاً من الاستثمار في الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الضرورية. كما ندد البابا ليو بما سماهم "المتظاهرين بالعمى" إزاء المليارات التي تُنفق على القتل والتخريب، بينما لا تجد هذه المجتمعات موارد كافية للشفاء والتعليم والتعافي. وتطرق البابا ليو إلى ظاهرة استغلال الخطاب الديني لتبرير الحروب، محذراً بشدة من "الويل لمن يخضع الأديان واسم الله نفسه لأهدافه العسكرية والاقتصادية والسياسية، ومن يجرّ ما هو مقدس إلى أكثر الأشياء قذارة وظلاماً". واعتبر البابا هذا الانتهاك تشويهاً لخلق الله، داعياً كل ضمير حي إلى رفض هذا الاستغلال للعنف باسم الإله. في سياق متصل، أثارت هجمات ترامب المتكررة على البابا، الذي برز كأحد أبرز المعارضين الصريحين للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، موجة استياء عارمة، لا سيما في القارة الأفريقية، حيث تتواجد نسبة كبيرة من الكاثوليك في العالم. وعلى الرغم من أن البابا ليو اتخذ موقفاً متحفظاً نسبياً خلال معظم عامه الأول على رأس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم حوالي 1.4 مليار مؤمن، إلا أن موقفه الواضح من هذه الحرب جعله يظهر كصوت قوي ومباشر في معارضة السياسة العسكرية الأمريكية. وقد أعربت سارة مولالي، كبيرة أساقفة كانتربري، عن تأييدها الكامل للبابا في "دعوتها الشجاعة لإقامة مملكة للسلام"، مؤكدة أن رسالة البابا تلامس عميق المخاوف والانقسامات التي تشهدها العديد من بؤر الصراع العالمي. في المقابل، رد ترامب على معارضته الشعبية عبر تغريدات ومقاطع فيديو تصور البابا في مواقف تحمل تشابهاً مع صور السيد المسيح، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من شخصيات دينية وسياسية مرموقة. وأكد البابا ليو في تصريحات لرويترز أنه لن يصمت عن الحديث عن الحرب، موضحاً أنه لن ينجر إلى مواجهة مباشرة مع ترامب، لكن رسائله العامة من الكاميرون ومناطق أخرى تحمل انتقادات ضمنية للسياسة الأمريكية الحالية، مما يشير إلى تزايد الخلاف بين الفاتيكان وإدارة ترامب على خلفية حرب إيران وتداعياتها الإقليمية والدولية. وفي تصريح منفصل، نصح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفاتيكان بالتركيز على قضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية، في تعليق منه على التوتر الحاصل بين البابا ليو الرابع عشر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب





