البابا لا يخشى ترامب ويؤكد استمراره في معارضة الحرب

البابا لاون الرابع عشر يرد على هجوم ترامب ويندد بسياساته، مؤكداً التزامه بنشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. يسلط المقال الضوء على الخلافات بينهما بشأن قضايا الحرب والإنسانية، ويسلط الضوء على تأثير تصريحات ترامب على الكاثوليك في جميع أنحاء العالم.

صرح البابا لاون الرابع عشر بأنه 'لا يخشى' إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وأكد استمراره في معارضة الحرب ، وذلك في رد فعل على هجوم غير مسبوق شنه ترامب على موقف الفاتيكان من الحرب في إيران . جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها البابا للصحفيين أثناء توجهه إلى الجزائر في رحلة تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا، وهي ثاني رحلة خارجية رئيسية له منذ انتخابه العام الماضي.

كان ترامب قد اتهم البابا في منشور على موقع 'تروث سوشيال' باتخاذ موقف ضعيف في مكافحة الجريمة وتبني نهج كارثي في السياسة الخارجية، قبل أن يعلن لاحقاً للصحفيين أنه 'ليس من محبيه'. أوضح البابا أنه لا يسعى للدخول في جدال مع ترامب، ولكنه سيواصل مهمته في الترويج للسلام. وقد كان البابا من أشد منتقدي الحرب في إيران، واصفاً تهديد ترامب بـ'تدمير الحضارة الإيرانية' بأنه 'غير مقبول'، وحثه على إيجاد 'مخرج' لإنهاء الصراع.

تصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، حيث يوجد في الولايات المتحدة عدد كبير من الكاثوليك، يمثلون ما يقرب من 20 في المئة من السكان، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل نائب الرئيس السابق جيه دي فانس. كتب ترامب في منشوره أن على البابا 'أن يُعيد النظر في موقفه' و أنه 'متساهل بشأن الأسلحة النووية'، في إشارة إلى جهود إيران لتطوير برنامجها النووي، وهو ما تنفيه طهران وتعتبره ذريعة للحرب.

لمّح ترامب أيضاً إلى أن البابا انتُخب 'لأنه أمريكي، وظنّوا أن هذه هي أفضل طريقة للتعامل مع الرئيس دونالد ترامب'. وعندما سُئل عن تفسير منشوره، قال ترامب: 'لا أعتقد أنه يؤدي عمله على أكمل وجه، يبدو أنه يحب الجريمة'. وأضاف: 'إنه شخص ليبرالي للغاية، ورجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة، ولا يؤمن بأننا يجب أن نواجه دولة تسعى لامتلاك سلاح نووي لتدمير العالم'.

في رده على هذه التصريحات، أكد البابا أن دوره ليس سياسياً، بل هو نشر رسالة السلام. وقال: 'لا أخشى إدارة ترامب، ولا أخشى التحدث علناً عن رسالة الإنجيل، وهذا ما أعتقد أنني هنا لأجله، وما وُجدت الكنيسة لأجله'. وشدد على أنه لا يرغب في الدخول في جدال مع ترامب، ولكنه يعتقد أن هناك حاجة ماسة للوقوف في وجه الظلم، قائلاً: 'يعاني الكثيرون في العالم اليوم، ويُقتل الكثير من الأبرياء، وأعتقد أنه لا بدّ لأحد أن يقف ويقول: هناك طريقة أفضل للتعامل مع هذا الوضع'.

لاقت تصريحات ترامب ردود فعل سلبية واسعة من الكاثوليك حول العالم، الذين رأوا فيها تجاوزاً غير مبرر للعلاقات بين الزعماء الدينيين والقادة السياسيين. وقد استغل البابا العديد من المناسبات العامة للتنديد بالصراعات العالمية، وحث على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديد ترامب لإيران. انتقد البابا أيضاً سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، معتبراً أنه من غير المنطقي لشخص أن يدعي أنه 'مؤيد للحياة' في الوقت الذي يوافق فيه على ما وصفه بـ'المعاملة غير الإنسانية للمهاجرين'.

يُنظر إلى البابا ليو على أنه يواصل النهج الإنساني لسلفه، البابا فرانسيس، الذي سبق له أن انتقد ترامب بشدة، واصفاً إياه بأنه 'ليس مسيحياً' خلال حملته الانتخابية السابقة.





