الانخفاض يختبر صبر الناخبين الأميركيين قبل «التجديد النصفي»

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختباراً سياسياً واقتصادياً صعباً، مع عودة التضخم وارتفاع الأسعار، في وقت تقترب فيه الانتخابات الجديدة قد تحسم نتائجها بناءً على الوضع الاقتصادي ومعيشة الأميركيين.

ارتفاع الأسعار يختبر صبر الناخبين الأميركيين قبل أشهر من "التجديد النصفي" دونالد ترمب يستعرض صوراً لمشروع قاعة احتفالات البيت الأبيض على متن الطائرة الرئاسية السعر: 29 مارس "رويترز" يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختباراً سياسياً واقتصادياً صعباً، مع عودة التضخم وارتفاع الأسعار، في وقت تقترب فيه الانتخابات الجديدة قد تحسم نتائجها بناءً على الوضع الاقتصادي ومعيشة الأميركيين.

بعد أن وصل ترمب إلى السلطة مدفوعاً بالغضب تجاه الأوضاع الاقتصادية، تعهد خلال خطاب تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025 بخفض الأسعار. ولكن بعد أكثر من عام، باتت سياسات إدارته والحرب مع إيران عوامل رئيسية في عودة التضخم بقوة، ما يضغط على الأسر الأميركية ويستنزف صبر الناخبين وقدرتهم الشرائية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflation Economic Policies James Mor David Tinsley Keynesian Economics Federal Reserve Economic Recovery Price Increases

United States Latest News, United States Headlines