الاهلي يبدأ رحلة التحضير للموسم الجديد في النمسا والبرتغال

نادي الأهلي يختار النمسا والبرتغال لمعسكره التحضيري للموسم المقبل، بينما ينجح المنتخب السعودي الأول للسيدات في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي في بانكوك التايلاندية.

بدأت رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد، حيث اختار النادي الأهلي إقامة البرنامج التحضير ي في كل من النمسا و البرتغال على مرحلتين، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض استحقاقات الموسم المقبل.

وتتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم العناصر، وتجهيز الفريق للموسم الجديد. كما قام المنتخب السعودي الأول للسيدات بنجاح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي المقام في بانكوك التايلاندية، بفوز عريض على منتخب سريلانكا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا الانتصار ضمن برنامج فني يقوده المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة





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