الاقتصاد العالمي في مواجهة التفكك الهيكلي: هل نحن أمام أزمة تشبه كساد الثلاثينيات

تحليل معمق يحذر من هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل تزايد الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مع تسليط الضوء على الفجوة المتزايدة بين أداء الأسواق المالية والواقع الاقتصادي المتدهور.

لم يعد الاقتصاد العالمي يواجه مجرد صدمة ظرفية عابرة يمكن تجاوز آثارها بمرور الوقت، بل بدأ يقترب بخطى متسارعة من مرحلة توصف بأنها تفكك هيكلي شامل، وهي حالة تعيد إلى الأذهان ذكريات الأزمات الكبرى التي ضربت العالم في ثلاثينيات القرن الماضي. في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وتراكم الأزمات الاقتصادية المركبة، تشير التقارير الصادرة عن صحيفة لوفيغارو إلى أن الاقتصاد العالمي ، رغم ما يبدو عليه من مرونة ظاهرية ومقاومة للانهيار، يمر في الواقع بسلسلة من الصدمات المتتالية منذ بداية العقد الحالي.

لقد شملت هذه الأزمات جائحة كوفيد-19 العالمية، واندلاع حروب دامية في أوكرانيا وغزة ومناطق توتر أخرى، إضافة إلى التبعات المباشرة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة من معدلات ضئيلة بلغت 2.4% إلى مستويات قياسية وصلت إلى 16.8%، مما أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية وزيادة أعباء التكاليف على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ورغم هذه الظروف الصعبة، لا يزال صندوق النقد الدولي يتمسك بتوقعات تشير إلى تباطؤ في النمو العالمي بدلاً من انكماشه الحاد، في حين تظهر الشركات قدرة استثنائية على التكيف مع حالة عدم اليقين السائدة. وتتجلى هذه المفارقة في الأسواق المالية التي تعيش حالة انتعاش لافت للنظر، يبرزها ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 إلى مستويات تاريخية، مع مضاعف ربحية يبلغ 25، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسطات العقدين الماضيين. ومع ذلك، تشدد التقارير التحليلية على أن الفجوة تتسع بشكل مقلق بين أداء الأسواق المالية المرتفع من جهة، وتدهور الأسس الاقتصادية الحقيقية وتصاعد التوترات الجيوسياسية من جهة أخرى، حيث لم تعد الحروب مجرد صراعات بعيدة أو محدودة جغرافياً، بل أصبحت أكثر قرباً واتساعاً وطولاً من حيث الأمد الزمني. إن اضطرابات التجارة والطاقة تشكل خطراً وجودياً في حال استمرار القيود على الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز الذي يعد شريان الحياة الذي تمر عبره النسبة الأكبر من تجارة الطاقة العالمية، مما يهدد بانهيار سلاسل الإمداد في قطاعات حيوية استراتيجية تشمل الزراعة والبتروكيماويات وأشباه الموصلات وصناعات الطيران، وهي قطاعات تعتمد بشكل كلي على استقرار حركة الملاحة. من ناحية أخرى، لفتت التحليلات إلى أن الصدمة النفطية الحالية، ورغم ارتفاع أسعار الخام بنحو 50%، تظل أقل حدة مقارنة بأزمات السبعينيات التاريخية، إلا أنها قد تقود إلى سيناريو ركود تضخمي قاتم إذا ما تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار، وهو أمر مرجح في ظل استمرار الصراعات، مما قد يدفع بمعدلات التضخم إلى 6% ويزيد من معدلات البطالة على المستوى العالمي. كما حذرت التقارير من اتساع الفجوة داخل الأسواق المالية بين أسواق الأسهم والسندات، وبين ارتفاعات الأسهم التي تغذيها المضاربات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والائتمان الخاص، مما ينذر بتشكل فقاعات مالية محتملة قد تنفجر في أي لحظة. وفي المقابل، تبرز حالة من التباين المتزايد بين سياسات الفائدة طويلة الأجل والقصيرة الأجل، وسط ضغوط سياسية متزايدة تمارس على البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، مما يهدد استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ قرارات تقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية. إن العالم يتجه اليوم نحو مرحلة من التفكك التدريجي، مع تراجع منظومة التجارة العالمية التي سادت لعقود، وتحول الموارد الاستراتيجية إلى أدوات ضغط وصراع جيوسياسي، وظهور إعادة توزيع جديدة للثروات نتيجة تقلبات أسعار الطاقة. وفي الختام، يمر العالم بمرحلة انتقالية حاسمة تتراجع فيها ملامح النظام الاقتصادي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى، حيث تسعى الصين لتقديم نفسها كقطب استقرار جديد، بينما تواجه أوروبا تحدياً مصيرياً يتمثل في إعادة تموضعها الاستراتيجي للحفاظ على دورها وتأثيرها في النظام العالمي المتغير والمضطرب





الاقتصاد العالمي الجيوسياسية الركود التضخمي سلاسل الإمداد الأسواق المالية

