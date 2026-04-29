الانقسام الداخلي والتصاعد في هجرة اليهود: صورة قاتمة للرأي العام الإسرائيلي

كشفت دراسة حديثة عن حالة من الانقسام والتشاؤم بين الإسرائيليين، حيث يعتقد ثلثهم أن إسرائيل ضعفت في مواجهة إيران، ويعارض 40% منهم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. كما أن حوالي 60% لا يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس، بينما يفكر ثلثهم في مغادرة الدولة. وتظهر النتائج تراجع الثقة في القيادة الحالية، حيث يعبر 66% من الإسرائيليين عن استيائهم من أداء نتنياهو.

في ظل استمرار العدوان ال إسرائيل ي على شعوب ودول المنطقة، يتفاقم الانقسام الداخلي في المجتمع ال إسرائيل ي، حيث تشهد البلاد حروبًا داخلية بين فئاتها المختلفة، مما يعزز حالة التمزق والاضطراب.

وبالتزامن مع ذلك، تشهد ظاهرة هجرة اليهود من إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا، مما يعكس حالة من اليأس والتشاؤم بين المواطنين. في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجراها آفي سولومون عن مواقف الرأي العام الإسرائيلي، حيث أظهرت أن ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل قد ضعفت في مواجهة إيران، بينما يعارض نحو 40% منهم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

كما أن حوالي 60% من الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس في قطاع غزة، في حين يفكر ما يقرب من ثلثهم في مغادرة الدولة. وتظهر النتائج أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن إيران قد ضعفت بسبب الحرب، بينما يرى 29% منهم أن الوضع لم يتغير، و15% يعتقدون أن إيران أصبحت أقوى. وفي الجبهة الشمالية، يعارض أكثر من 40% من الإسرائيليين وقف إطلاق النار مع حزب الله، بينما يؤيد 22% فقط هذا الاتفاق.

ومع ذلك، يؤيد حوالي 59% إجراء محادثات سلام مع لبنان، رغم الشكوك الكبيرة حول جدواها. وفيما يتعلق بالقتال في غزة، يؤيد 41% من الإسرائيليين العودة إلى القتال العنيف، حتى لو كان ذلك على حساب الأزمة مع الولايات المتحدة، بينما يبدي حوالي 30% استعدادهم لوقف إطلاق نار دائم، حتى دون تفكيك حماس بالكامل. كما أن حوالي 60% من الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تفكيك حماس في السنوات القادمة.

وفي المجالين العام والاجتماعي، يكشف الاستطلاع عن تزايد التشاؤم بين الإسرائيليين، حيث يفكر ثلثهم في مغادرة إسرائيل، بينما يشعر أكثر من 70% بالقلق إزاء تصاعد معاداة اليهود والإسرائيليين في العالم. ويعتقد حوالي نصفهم أن إسرائيل معزولة على الساحة الدولية. كما يشير الاستطلاع إلى تراجع الثقة في القيادة الحالية، حيث أعرب 66% من الإسرائيليين عن استيائهم من أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما أفاد حوالي 36% منهم بتراجع تقديرهم له منذ بداية الحملة الانتخابية.

كما يتراجع تأييد نتنياهو في تفضيله على منافسيه مثل نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت. ومع ذلك، تؤيد أغلبية واضحة من الجمهور، حوالي 72%، تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتظهر الصورة العامة من الاستطلاع أن المجتمع الإسرائيلي منقسم، قلق، ومتشكك، حيث يجد صعوبة في رؤية حل في الأفق، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي





