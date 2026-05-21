الانفجار الاجتماعي الصامت وصعود اليمين المتطرف في أوروبا

تحليل شامل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا، بما في ذلك أزمة السكن والتضخم والهجرة وتأثير الذكاء الاصطناعي، وكيف تساهم هذه العوامل في تعزيز قوة الأحزاب الشعبوية واليمين المتطرف.

تشهد القارة الأوروبية في الوقت الراهن حالة من الغليان المكتوم، حيث تتزايد المخاوف السياسية والاجتماعية من تحول سلسلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة إلى ما تصفه العديد من الصحف والمراكز البحثية الغربية بـ 'الانفجار الاجتماعي الصامت'.

هذا المصطلح يعكس حالة من التوتر العميق الذي يتسلل إلى وجدان المواطن الأوروبي، والذي يجد نفسه محاصراً بين مطرقة ارتفاع تكاليف المعيشة وسندان تدهور الخدمات العامة، مما يمهد الطريق لاندفاع قطاعات واسعة من المجتمع نحو الأحزاب الشعبوية وتيارات اليمين المتطرف التي تقدم وعوداً تبسيطية لحلول معقدة. إن هذا التحول ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو نتيجة لتراكمات من الإحباطات التي طالت مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات انتخابية مصيرية على المستويين المحلي والأوروبي، مما يجعل من هذه الضغوط وقوداً لمحركات التغيير السياسي الراديكالي.

تعتبر أزمة السكن واحدة من أكثر الملفات إثارة للقلق والتوتر داخل المجتمعات الأوروبية، إذ شهدت أسعار الإيجارات وقيم العقارات ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز في كثير من الأحيان قدرة الدخول المتوسطة والمنخفضة، لا سيما في الحواضر الكبرى مثل باريس وبرلين ومدريد وأمستردام. ووفقاً لتقارير صحفية دولية، فإن ملايين الأوروبيين، وبشكل خاص فئة الشباب، وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحقيق حلم الاستقرار السكني، سواء عبر الشراء أو حتى الاستئجار بأسعار معقولة، وهو ما أدى إلى تصاعد موجات الاحتجاجات والمطالبات بضرورة تدخل الحكومات بشكل عاجل لفرض قيود على الإيجارات أو توفير سكن اجتماعي ميسر.

ولم تعد هذه الأزمة مجرد مشكلة اقتصادية تقنية، بل تحولت إلى قضية سياسية بامتياز، حيث باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الرأي العام ونسب التصويت، مما جعل من ملف السكن ورقة رابحة في يد القوى السياسية التي تتبنى خطابات تهاجم السياسات النيوليبيرالية في إدارة العقارات. بالتوازي مع أزمة السكن، تعاني الطبقة الوسطى الأوروبية من ضغوط معيشية خانقة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من التقارير الرسمية التي تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الأرقام الإحصائية والشعور الواقعي للمواطن. وفي هذا السياق، يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن 'الشعور بالتراجع الاقتصادي' أصبح أقوى من أي بيانات رسمية، لأن الأفراد يقارنون مستوى معيشتهم الحالي بما كان عليه قبل سنوات من الأزمات، وليس فقط بمعدلات النمو الحالية.

هذا الإحساس بفقدان الاستقرار المالي والاجتماعي يغذي مشاعر الغضب والإحباط، خاصة لدى العائلات التي كانت تعتقد أنها في مأمن من الفقر، مما يدفعها للبحث عن بدائل سياسية خارج إطار الأحزاب التقليدية التي فشلت في حماية القوة الشرائية للمواطنين. وفي سياق متصل، عاد ملف الهجرة ليتصدر الواجهة السياسية بقوة، حيث استغلت الأحزاب اليمينية المتطرفة هذا الملف لربط تدفق المهاجرين بزيادة الضغط على الخدمات العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد الجريمة.

وقد أدى هذا الخطاب المتشدد إلى دفع العديد من الحكومات الأوروبية نحو تبني سياسات أكثر صرامة في التعامل مع ملفات اللجوء والهجرة استجابة لضغوط الرأي العام. وأصبحت قضية الهجرة بمثابة 'الورقة الانتخابية' الأكثر تأثيراً في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، حيث يتم توظيف المخاوف من فقدان الهوية الوطنية أو التنافس على الموارد المحدودة لتحقيق مكاسب سياسية سريعة، مما يعزز من صعود التيارات الشعبوية على حساب القوى المعتدلة.

إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف جديدة تتعلق بالثورة التكنولوجية، وتحديداً تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. فلم يعد القلق مقتصرًا على فقدان الوظائف الروتينية، بل امتد ليشمل قطاعات الإعلام والخدمات والإدارة والتكنولوجيا. ويرى مراقبون أن هذا القلق لا يتعلق فقط بالدخل المادي، بل بالخوف من فقدان الأمان الاجتماعي الذي كان يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار في أوروبا لعقود طويلة.

إن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كعامل قد يعيد تشكيل الطبقات الاجتماعية ويخلق فجوات جديدة في سوق العمل يزيد من حالة عدم اليقين المستقبلية، ويجعل المواطن أكثر عرضة لتبني خطابات تشكيكية تجاه التطور التقني والسياسات الحكومية الداعمة له. ختاماً، فإن هذه الأزمات المتداخلة من سكن وتضخم وهجرة ومخاوف تقنية، قد خلقت ما يمكن وصفه بـ 'الغضب البارد'، وهي حالة من التوتر الاجتماعي المتراكم الذي قد لا يظهر دائماً في شكل مظاهرات صاخبة في الشوارع، ولكنه يتجلى بوضوح عند صناديق الاقتراع.

إن التقدم الملحوظ للأحزاب اليمينية في استطلاعات الرأي يعكس فقدان الثقة العميق في المؤسسات السياسية التقليدية، مما يضع الديمقراطيات الأوروبية أمام تحدٍ وجودي يتمثل في كيفية استعادة ثقة المواطن وتقديم حلول ملموسة للأزمات المعيشية قبل أن يتحول هذا الانفجار الصامت إلى واقع سياسي واجتماعي يصعب السيطرة عليه





