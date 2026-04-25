الانتخابات المحلية في دير البلح: أمل في التغيير وسط تحديات كبيرة

بدأت الانتخابات المحلية الجزئية في دير البلح، قطاع غزة، وهي الأولى منذ عام 2005، في ظل ظروف إنسانية وأمنية صعبة للغاية. تتنافس أربع قوائم انتخابية على رئاسة البلدية، وتأمل اللجنة في أن تساهم هذه الانتخابات في التخفيف من معاناة الفلسطينيين.

بدأت عملية الاقتراع في الضفة الغربية و دير البلح وسط قطاع غزة في تمام الساعة السابعة صباحا. تأتي هذه الانتخابات المحلية الجزئية في دير البلح ، وهي الأولى منذ عام 2005، في ظل ظرف استثنائي وواقع إنساني وأمني واجتماعي بالغ التعقيد، حيث يعاني قطاع غزة من دمار هائل نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

تهدف هذه الانتخابات إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين، خاصة وأن دير البلح تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين. تتنافس في دير البلح أربع قوائم انتخابية مسجلة كـ'مستقلين': 'السلام والبناء'، 'دير البلح تجمعنا'، 'مستقبل دير البلح'، و'نهضة دير البلح'، وكل قائمة تضم 15 مرشحا على الأقل، بينهم 4 سيدات، يتم من بينهم انتخاب رئيس البلدية.

بالإضافة إلى دير البلح، كان من المفترض أن تجرى عملية الاقتراع في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن 238 دائرة منها لن تشهد اقتراعا بسبب حسم المجالس بالتزكية أو عدم تقدم أي قوائم للترشح. وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن عملية الاقتراع ستجري في 183 دائرة انتخابية تشهد منافسة، وأن أكثر من مليون ناخب يحق لهم الاقتراع. وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء في المدن والقرى، وحتى الخامسة مساء في دير البلح.

وقد تم تزويد كافة المراكز في الضفة بصناديق الاقتراع، ويشرف على العملية 2500 مراقب محلي و150 مراقبا دوليا. وتأمل اللجنة في نجاح انتخابات دير البلح لتكون بداية لاستكمال الانتخابات المحلية في باقي مدن القطاع. واجهت الانتخابات في دير البلح تحديات كبيرة، حيث منعت إسرائيل دخول صناديق وأحبار الاقتراع، مما اضطر اللجنة لاستخدام بدائل محلية، بما في ذلك الخيام وأوراق الاقتراع وأقلام الحبر المتاحة من منظمة الصحة العالمية.

ونظرا لظروف القطاع وعدم توفر الكهرباء، سيتم العمل في مراكز الاقتراع حتى الخامسة مساء، وسيتم فرز الأصوات وعدها في نفس المكان فور انتهاء الاقتراع. ويشرف على العملية 700 موظف و300 مراقب. بدورها، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أنها تتابع الانتخابات بـ'وعي وحكمة'، معتبرة أنها خطوة إيجابية في ظل الظروف الصعبة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي التعاطي الإيجابي معها. وأعلنت اللجنة أنها لن تترشح للانتخابات لإتاحة الفرصة للتنافس المجتمعي وتخفيف المعاناة عن الشعب.

ودعت المواطنين في دير البلح إلى التوجه إلى نقاط الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن إنجاح هذا اليوم الديمقراطي يمثل أساسا للتداول السلمي للسلطة والانتخابات الشاملة في المستقبل. ودعت اللجنة رئيس السلطة محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة وحملة تضامن مع فينيسيوس جونيور - BBC News عربيرافائيل نادال يغيب عن دورة فرنسا_المفتوحة للتنس لأول مرة منذ عام 2005. ولاعبو ريال_مدريد يتضامنون مع فينيسيوس جونيور. في هذه الحلقة من بروح_رياضية أيضا: ما الذي أوصل فريق نيوكاسل الإنجليزي للتأهل إلى دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل؟

Read more »

استراتيجية طهران: الاستثمار في الأزمات!ما شهده لبنان، منذ «انتفاضة الاستقلال» المغدورة في عام 2005، يستحق التأمل والتبصر، ليس بما آل إليه فقط الوضع اللبناني من سقوط كارثي، بل أساساً بما تقدمه التجربة

Read more »

تفاصيل صادمة: المجرم الجنسي إبستين استخدم الأمير أندرو كوسيط لإغراء ابنة رئيس وزراء لزيارة قصرهكاثرين كيتنغ (ابنة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتنغ - في 7 يناير 2005، سيدني، أستراليا.

Read more »

إعادة تشكيل لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سورياأعادت غرفة صناعة دمشق وريفها تشكيل لجنة صناعة السينما والتلفزيون وذلك بناء على أحكام النظام الداخلي للغرفة المعتمد بقرار وزير الصناعة رقم /2005/ تاريخ 30-4-2005.

Read more »

سموتريتش: خطة ترمب سيئة لإسرائيل... ويجب إعادة احتلال غزةدعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تصحيح «خطيئة» الانسحاب من غزة عام 2005.

Read more »

ألمانيا واللاجئون.. كلاكيت أقسى مرةبدأت المستشارة أنجيلا ميركل بين العام 2005 و2006 برنامج الاندماج، وهو برنامج ناتج عن...

Read more »