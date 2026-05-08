الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطين في أسطول الصمود: ضعف التفاعل الدولي وقلق كبير

يتهم الناشطون في أسطول الصمود، الذي انطلق من اليونان باتجاه غزة، إسرائيل باختطافهم واعتقالهم بعد قرصنة القوارب المشاركة في الاعتصام، حيث تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات إسرائيلية، بما في ذلك العنف الجنسي والضرب والسحل وتقييد الأيدي وعصب الأعين. كما طالب الناشطون بضرورة توفير الحماية للسفن التي انطلقت والتي ستنطلق لاحقا باتجاه غزة، وضمان عدم تعرضها للاعتداء أو القرصنة في المياه الدولية أو حتى الإقليمية لبعض الدول الأوروبية.

الانتهاكات تبيّن حقيقة الكيان الإسرائيلي وإجرامه وتوحشه ومدى خطره على العالم كلهندعو إلى حماية السفن التي انطلقت وما سيتبعها وصولا إلى غزة لمنع إسرائيل من قرصنتها نقل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة، الجمعة، شهادات لناشطين في" أسطول الصمود " تحدثوا فيها عن تعرضهم ل انتهاكات إسرائيلية خلال اعتقالهم عقب قرصنة عشرات القوارب المشاركة الأسبوع الماضي في المياه الدولية قبالة اليونان.

وقال عجيسة، للأناضول، إن بعض الناشطين الذين تمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم أكدوا تعرض عدد من المشاركين ل"العنف الجنسي، إلى جانب الضرب والسحل وتقييد الأيدي وعصب الأعين". وأضاف أن"الانتهاكات شملت اعتداءات وتحرشا جنسيا، بما في ذلك اختراق الشرج والضرب على الأعضاء الحساسة"، واصفا ما جرى بأنه"انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية". أعرب عجيسة، عن استغرابه مما وصفه بضعف التفاعل الدولي مع الحادثة، قائلا:"صدمنا من عدم وجود تفاعل وإدانة واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، تجاه ما قام به الكيان الصهيوني".

واعتبر عجيسة، أن ما حدث"امتداد لما ترتكبه في غزة من انتهاكات بحق القانون الدولي والمؤسسات الدولية". وتساءل:"إذا كان هؤلاء المتضامنون من جنسيات غير عربية وغير إسلامية قد تعرضوا لهذه الانتهاكات، فكيف هو حال أهالي غزة والضفة الغربية؟

"، مؤكدا أن"الخطر الذي يمثله هذا الكيان كبير". ودعا عجيسة، إلى الإفراج عن الناشطين اللذين لا يزالان قيد الاعتقال، وهما سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، قائلا إن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجزهما والتحقيق معهما منذ أيام. كما طالب ب"توفير الحماية للسفن التي انطلقت والتي ستنطلق لاحقا باتجاه قطاع غزة، وضمان عدم تعرضها للاعتداء أو القرصنة في المياه الدولية أو حتى الإقليمية لبعض الدول الأوروبية".

روما تطلب معلومات من إسرائيل واليونان بشأن العدوان على أسطول الصمود حزب الله يعلن تنفيذ 8 هجمات على أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان الجمع





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسطول الصمود انتهاكات إسرائيلية العنف الجنسي الضرب والسحل تقييد الأيدي وعصب الأعين حماية السفن توفير الحماية الخطر الذي يمثله الكيان الصهيوني الانتهاكات بحق القانون الدولي والمؤسسات الدولي

United States Latest News, United States Headlines