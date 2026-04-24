الاقتصاد السعودي يتجاوز النفط.. نمو قوي يقوده التنويع

مجلة فوربس تكشف عن تحول الاقتصاد السعودي نحو التنويع، مع نمو قوي في الأنشطة غير النفطية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 تريليون دولار.

أظهرت مجلة فوربس تحولًا ملحوظًا في ال اقتصاد السعودي، حيث تجاوز اعتماده على النفط بشكل كبير. سجل ال اقتصاد السعودي نموًا قويًا بنسبة 4.5% في عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.

يعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.9%، مما يمثل 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 17.1% فقط. يعكس هذا التحول التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. على الرغم من وجود عجز في الميزانية العامة بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 73.7 مليار دولار) بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أنه بقي ضمن نطاق السيطرة.

كما أن الدين العام لا يزال منخفضًا نسبيًا عند 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نهجًا ماليًا حكيمًا. يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث تضاعفت أصوله لتتجاوز 918 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، ليصبح أحد أسرع الصناديق السيادية نموًا على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع المصرفي توسعًا كبيرًا، حيث ارتفعت أصوله إلى حوالي 1.35 تريليون دولار في بداية عام 2026، مدفوعة بنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.

كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة بنسبة 53% لتصل إلى 32.6 مليار دولار في عام 2025، مع تسارع ملحوظ في الربع الرابع. تواصل المملكة تنفيذ مشاريع بناء ضخمة بقيمة 196 مليار دولار في عام 2025، وتجاوزت قيمة المشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار. تشمل هذه المشاريع مشاريع رائدة مثل نيوم وبوابة الدرعية والبحر الأحمر العالمية، بالإضافة إلى تطوير واسع في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

تعكس مؤشرات التنويع تحولًا هيكليًا عميقًا، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية مستوى قياسيًا عند 134.7 مليار دولار، مما يمثل 45.5% من إجمالي الإيرادات الحكومية. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى حوالي 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي. انخفض معدل البطالة إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، مما يشير إلى تحسن في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

تؤكد فوربس أن الاقتصاد السعودي لم يعد يعتمد على مصدر واحد للدخل، بل أصبح نموذجًا لاقتصاد متنوع ومرن وقادر على المنافسة عالميًا





