تقرير مفصل عن نمو الاقتصاد الهندي في الربع الأول من 2026 بمعدل 7.8% متجاوزاً التوقعات بدعم الزراعة والبناء، مع استمرار ارتفاع التضخم التركي إلى 32.61% سنوياً في مايو، وتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصادين.

أعلنت الحكومة الهندية أن ال اقتصاد سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 7.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً expectations، بسبب تحسن الإنتاج الزراعي وازدهار建造.

وقد تجاوز هذا الأداء متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.2 بالمائة، لكنه أظهر تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالربع السابق الذي وصل فيه النمو إلى 8 بالمائة بعد التعديل. كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية، وهو مؤشر أكثر دقة للنشاط الاقتصادي الأساسي، بنسبة 7.9 بالمائة. وبلغ النمو الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 نحو 7.7 بالمائة، متجاوزاً التوقعات الرسمية البالغة 7.6 بالمائة. ويأتي هذا الأداء رغم التداعيات السلبية للحرب الإيرانية على اقتصاد الهند، which تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقد خففت العوامل المحلية مثل تحسن الزراعة والبناء من تأثير ضعف الطلب الخارجي. من ناحية أخرى، أظهرت مؤشرات التضخم في تركيا ارتفاعاً مستمراً في مايو، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 32.61 بالمائة وشهرية قدرها 1.71 بالمائة، متجاوزاً التوقعات. ويعكس هذا الارتفاع تأثير تقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن نفس الصراع الإيراني. وقد ساهمت فئات مثل الملابس والأحذية في الزيادة الشهرية، بينما سجلت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً طفيفاً.

وبهذا، يبدو أن الاقتصاد الهندي يحقق مرونة نسبية رغم الضغوط الجيوسياسية، بينما تواجه تركيا تحديات تضخمية كبيرة. في تفاصيل أوسع، أشار تقرير المكتب الوطني للإحصاء الهندي إلى أن النمو في الربع الأول جاء مدفوعاً bargain by قطاعي الزراعة والبناء، حيث سجل الإنتاج الزراعي نمواً بنسبة 3.6 بالمائة بعد تعديل سابق بلغ 1.7 بالمائة، بينما ارتفع بناء إلى 8.4 بالمائة مقابل 6.7 بالمائة بعد التعديل. فيما تباطأ الإنتاج الصناعي إلى 7.3 بالمائة من 12.8 بالمائة في الربع السابق.

وعلى صعيد الطلب، نما الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 7.1 بالمائة،marginally أقل من 8.2 بالمائة في الربع السابق، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 4.9 بالمائة من 4.6 بالمائة، وتسارع الاستثمار الخاص إلى 10.8 بالمائة من 8.2 بالمائة، مسجلاً أعلى نمو خلال ثلاث سنوات. وقالت خبيرة اقتصادية من أكسفورد إيكونوميكس إن قوة الاستثمار عوضت تراجع الاستهلاك الخاص.

على الجانب الآخر، كشفت بيانات تركية عن استمرار ارتفاع التضخم، حيث بلغ المعدل السنوي 32.61 بالمائة in مايو، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2025، بعد قفزة في abril. وقد ساهم قطاع النقل في الزيادة الشهرية بـ0.35 نقطة، والإسكان بـ0.27 نقطة، بينما سجلت الملابس والأحذية أعلى زيادة شهرية بنسبة 11 بالمائة. هذه الأرقام تعكس تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة العالمية، مما يلقي بظلاله على الاقتصادات الناشئة reliant على الاستيراد.

في المقابل، حذّر البنك المركزي الهندي من تباطأ النمو إلى 6.6 بالمائة في السنة المالية الحالية، وأبقى على أسعار الفائدة مع إشارة إلى تشدد نقدي محتمل لمواجهة التضخم وضعف الروبية. وتjoon الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام، مما يجعلها highly عرضة لany اضطرابات في الشرق الأوسط. 此外، سجل موسم الأمطار في الهند أدنى مستويات هطول خلال 11 عاماً، مما يمثل ضغطاً إضافياً على النمو الزراعي.

وcioara هذه العوامل مجتمعة، يبدو أن الاقتصاد الهندي يحقق أداءً قوياً نسبياً، لكنه يواجه مخاطر هبوطية كبيرة من external shocks ونقص الأمطار





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